Pilić in Germania è un eroe: riuscì a far vincere le Olimpiadi di doppio a Stich e Becker che non si parlavano

Lo Spiegel celebra il grande allenatore scomparso: Ha vinto cinque Davis, tre con la Germania. Cominciò a giocare a 13 anni dopo aver scambiato la sua bici con una racchetta. È stato un ottimo tennista

Pilić in Germania è un eroe: riuscì a far vincere le Olimpiadi di doppio a Stich e Becker che non si rivolgevano la parola

La morte di Nikola “Niki” Pilić è stata comprensibilmente omaggiata in Germania. È l’uomo che ha condotto la Germania del tennis a vincere tre volte la Coppa Davis e ha anche portato Becker e Stich – che non si rivolgevano la parola – a vincere la medaglia d’oro in doppio alle Olimpiadi del 1992. È stato un tennista di ottimo livello: finalista al Roland Garros del 1973 (sconfisse in semifinale Adriano Panatta). Ha vinto la Davis anche con la sua Croazia e con la Serbia (Pilic era croato) di Djokovic che lui scoprì.

Memorabile la prima Coppa Davis vinta dalla Germania nel 1988, con la finale disputata in Svezia sulla terra rossa.

Scrive lo Spiegel:

Una sera di dicembre in Svezia, alla fine degli anni ’80, l’euforia del tennis tedesco aveva appena raggiunto il suo apice, ma l’artefice del successo era già a letto. Il “Miracolo di Göteborg” era avvenuto da poche ore e il ct della nazionale, Nikola “Niki” Pilić, è già in pigiama. Più tardi si parlerà di una “serata leggendaria”, e si è portati a crederci, perché poco dopo le undici, qualcuno bussa alla porta della camera d’albergo di Pilić. I suoi giocatori sono in corridoio. Lo portano in una discoteca di Göteborg, dove Boris Becker gli versa una bottiglia di champagne nel vestito. Questo è ciò che Pilić raccontò una volta allo Spiegel. «In via eccezionale, gli fu consentito di farlo», disse Pilić. Perché il 18 dicembre 1988 c’era qualcosa di storico da celebrare: il primo titolo di Coppa Davis della Germania. «Avevamo scalato l’Everest a tempo di record».

Lo Spiegel descrive Niki Pilić

come uno degli allenatori di tennis di maggior successo della storia. Eppure ha dovuto essere convinto a celebrare i suoi titoli. «Posso godermeli con l’anima – disse una volta . è semplicemente ciò che sono». Gli piaceva rimanere sullo sfondo. Ha cresciuto molti giocatori di talento, trasformandoli in giocatori di livello mondiale, ma soprattutto ha costruito squadre.

Il tennis, diceva Pilić, era la sua religione, il suo grande amore. Tutto iniziò con un baratto. A 13 anni, suo padre gli comprò una bicicletta. La scambiò con una racchetta da tennis e non la lasciò più. Non ebbe un allenatore per molto tempo, ma con una tecnica rudimentale e una forte forza di volontà, arrivò comunque in cima alle classifiche mondiali negli anni ’60.

I tennisti professionisti sono atleti solitari, più che in quasi tutti gli altri sport. Non sono soli in campo; sono imprenditori indipendenti, non dipendenti di un club. Lottano per se stessi, per la loro fama e per i loro soldi. Pilić sapeva come creare lo spirito di squadra in professionisti abituati a rappresentare i propri interessi individuali. «Se vinci Wimbledon, sei un campione. Ma se vinci la Coppa Davis, sei un eroe per l’intera nazione», diceva ai suoi giocatori.

Lo Spiegel scrive che

le sue capacità erano particolarmente necessarie alle Olimpiadi del 1992. Michael Stich e Becker gareggiarono insieme nel doppio a Barcellona. All’inizio degli anni ’90, erano due dei migliori tennisti del mondo, ma, come disse una volta Becker, erano “giovani e stupidi”. I due non si sopportavano e non si scambiarono mai una parola.

Il fatto che la coppia Becker Stich abbia poi vinto l’oro è stato merito anche delle capacità di mediazione di Pilić. Si è fatto carico dei compiti di portavoce dei due, dichiarò alla “Süddeutsche Zeitung e fece la spola tra le loro stanze. «E ho dovuto dire molte bugie».

Disse alla Süddeutsche: «Alle Olimpiadi di Barcellona i due non si parlavano. Dovevo farlo io per loro. Facevo la spola tra le due stanze e dovevo mentire tanto».

Lo Spiegal ricorda poi che creò la sua accademia internazionale di tennis vicino a Monaco di Baviera.

Circa 50 dei suoi studenti arrivarono tra i primi 100 della classifica mondiale. Uno di loro riuscì persino a raggiungere la vetta della classifica mondiale, dove rimase per un totale di 428 settimane.Novak Djokovic aveva dodici anni quando iniziò ad allenarsi regolarmente alla scuola di tennis di Pilić. Pilić riconobbe subito un’anima gemella nel talentuoso ragazzo. «Mia moglie, anche lei serba, lo sentì e disse in seguito: Niki, parla di tennis proprio come te. Intendeva dire: così serio, così analitico, così ossessivo».

Djokovic ha descritto gli allenamenti a Oberschleißheim come una pietra miliare della sua vita. Pilić è stato per lui un “padre e mentore del tennis”.

È morto in Croazia all’età di 86 anni. Stich ha scritto: “Niki è una delle poche persone a cui devo la mia carriera”. Becker: “Uno dei migliori allenatori al mondo! RIP Niki”.