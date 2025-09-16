Persino Onana risorge lontano dal Manchester United: grande prestazione col Trabzonspor (So Foot)

Lascia il Manchester United e la tua carriera si impennerà. A Napoli ne sappiamo qualcosa con McTominay e Hojlund. L’elenco è lungo. E ora include anche André Onana portiere disastroso con i Red Devils. Lo racconta So Foot. Reduce da mesi di critiche in Premier League — ha trovato riscatto al debutto con il Trabzonspor, nonostante la sconfitta per 1-0 sul campo del Fenerbahçe. Proprio nel giorno in cui anche Ederson, ex City, iniziava la sua nuova avventura nella porta del Fener.

L’ex United che brilla lontano da Manchester

So Foot scrive: «Mentre lo United affondava nel derby di Manchester, i tifosi dei Red Devils avranno digerito con amarezza la prova del loro ex portiere: tanto criticato in Premier, Onana ha firmato otto parate e conquistato il titolo di uomo partita… nonostante la sconfitta per 1-0. Più un paradosso che un’impresa: la sua prestazione non è stata leggendaria, ma la concretezza — anche solo elementare — stride con i disastri visti all’Etihad domenica. E il contrasto riporta a galla la solita questione: la porta dello United resta un cantiere aperto. Bayindir appare ancora acerbo, Lammens è appena arrivato: nessuno dei due sembra pronto a diventare un vero leader capace di dare solidità al reparto».

Il video della prestazione di Onana su X:

Onana left Man United and suddenly turned world class 😂😂😂pic.twitter.com/MdI8ifRYFl — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) September 15, 2025

Dati a confronto: Onana migliore in campo, Hojlund decisivo

Ecco in cifre la serata di Onana. Il portiere camerunese ha dovuto fronteggiare 29 tiri, respingendone otto (quattro in tuffo) e impedendo statisticamente almeno 1,63 gol subiti. Non a caso ha chiuso la partita con un voto medio di 8.7 su Fotmob, è stato eletto uomo del match. Numeri che pesano ancora di più se confrontati con quelli di un altro ex United, Rasmus Hojlund, subito decisivo con il Napoli: un gol, voto 8.1 e titolo di migliore in campo. Due facce diverse della stessa medaglia, che fanno riflettere sullo stato attuale del club inglese.