Comunicato della Curva Sud: «sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in trasferta»

Per Milan-Napoli la curva rossonera torna a tifare: «È San Siro non è la Scala, c’è bisogno di tifo»

SportMediaset riporta la notizia che la tifoseria organizzata del Milan tornerà a San Siro per Milan-Napoli di domani sera.

Scrive SportMediaset:

Dalla Scala, alla Scala del calcio. Per l’atteso posticipo di domani sera tra Milan e Napoli, San Siro tornerà ad essere la bolgia che tutti conoscono dopo diverse partite di silenzio che avevano trasformato lo stadio in una sorta di teatro. Lo sciopero della Curva Sud è finito e ad annunciarlo sono stati proprio gli ultras rossoneri, che dopo la riunione di ieri con la società e la questura hanno pubblicato sulla pagina Instagram dei Banditi un comunicato col quale annunciano che, anche se domani sera saranno ancora “senza colori”, torneranno a sostenere gli uomini di Allegri “perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra”.

Il comunicato della curva milanista

“RIPARTIAMO DA NOI

Al di là delle chiacchiere che da giorni si rincorrono, stamattina abbiamo deciso di tornare a fare il tifo anche a San Siro.

Questa decisione scaturisce dal ritorno ufficiale di striscioni, bandiere e stendardi a partire dalla partita Milan-Fiorentina.

Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani nonostante saremo ancora senza colori, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala.

SEMPRE COL MILAN NEL CUORE

AVANTI ULTRAS!”