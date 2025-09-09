Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Hamilton, avrebbe dovuto dare una mano a Leclerc (Alesi)

Sul Corriere della Sera il commento di Alesi al Gran Premio di Monza. Alesi critica l’atteggiamento di Hamilton nei confronti di Leclerc:

Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Hamilton. Avrebbe davvero potuto e forse dovuto dare un aiuto a Leclerc, sabato nelle qualifiche. Un po’ tutti si aspettavano un comportamento del genere da Lewis, senza nemmeno che qualcuno gli chiedesse di farlo, viste le sue parole, il corso della stagione, il suo primo incontro con i tifosi italiani. Lo penso anche se una posizione migliore in griglia non avrebbe cambiato l’esito della corsa per la Ferrari. Tocca aspettare il Hamilton prossimo anno, ormai è chiaro, conservando fede e fiducia. In molti mi chiedono se, da pilota in lizza per il titolo, avrei restituito la posizione a Norris, come ha fatto Piastri domenica. Risposta: sì, lo avrei fatto, in quanto parte di una squadra, la Mclaren, che ha impresso la propria cultura, peraltro vincente, a ogni persona che ne fa parte.

Lo scorso weekend la Formula 1 ha fatto tappa sul circuito di Zandvoort per il Gran Premio d’Olanda. Come spesso capita ultimamente, la Ferrari si è resa protagonista di un’altra parentesi negativa terminando il fine settimana con un doppio ritiro: Leclerc è stato mandato fuori pista dal giovane Kimi Antonelli della Mercedes, Hamilton invece ha rovinato da solo la propria gara finendo contro il muro. La notizia peggiore, però, è che il britannico nei Paesi Bassi ha anche parzialmente compromesso il prossimo appuntamento a Monza (pista di casa del team di Maranello) rimediando una pesante penalizzazione. Inevitabile per lui la bocciatura di Gian Carlo Minardi nel consueto con le pagelle di Motorsport.com.

«Era in leggera ripresa venerdì, ma ha vanificato tutto con degli errori da principiante», ha esordito Minardi sul canale Youtube di Motorsport. «Si è fatto penalizzare per non aver rispettato il limite di velocità in regime di bandiera gialla e in pit lane. E poi ha commesso un altro errore da principiante andando (a sbattere, ndr) nel muro», ha aggiunto.

Per il sette volte campione del mondo è insufficienza piena: «Quindi, Hamilton è da 5. Deve fare un reset. Sembrava che le vacanze gli avessero portato tranquillità – come abbiamo visto nelle prove libere -, però poi in gara ha vanificato tutti i miglioramenti», ha sottolineato Minardi.

Hamilton dovrà scontare 5 posizioni di penalità sulla griglia di partenza al prossimo Gran Premio d’Italia, a Monza. «È una doppia penalità. Perché se parti indietro a Monza vai a finire in un brutto posto a Curva 1…», ha chiosato Minardi.