È stato bravo a reagire dopo l'infortunio di Lukaku. Comolli ha dato una faccia nuova alla Juventus muovendosi tra paletti rigidissimi e la pesante eredità di Giuntoli

Napoli, mercato da 7 ma ha pagato caro i calciatori. Meglio la Juventus che merita 7,5 (Libero)

Libero va controcorrente. Dà un bel 7 al mercato del Napoli ma non lo incorona come il migliore delle grandi. Il voto più alto va alla Juventus che viene premiata con un 7,5.

Scrive Claudio Savelli a proposito del Napoli (voto 7):

Un mercato a due facce. Di sicuro il più largo e ambizioso della serie A. Mezzo punto in più per l’ottima capacità di reazione mostrata dopo il trauma dell’infortunio di Lukaku. Invece di cercare una pezza, un rincalzo del rincalzo, il club ha risposto con un segnale di ambizione e lungimiranza, investendo un tesoro su Hojlund, pagato come un titolare perché lo dovrà essere. L’acquisto non previsto di Hojlund lascia inevitabilmente qualcosa di incompiuto: manca ancora un terzino destro di livello, anche se a sinistra ci si aspetta molto da Gutierrez, e un innesto in mediana che poteva essere Brescianini. Mezzo punto in meno per le cifre a cui sono stati acquistati i cartellini, tendenzialmente alte: per Milinkovic-Savic, Beukema, Lucca, Lang non è stato strappato alcuno sconto.

Juventus voto 7,5:

Comolli ha operato con la maestria di chi sa muoversi tra paletti rigidissimi, come la permanenza forzata di Vlahovic e i pesanti riscatti ereditati da Giuntoli. Eppure, ha dato una faccia nuova alla Juventus. Ha venduto solo ai suoi prezzi e solo i giocatori non ritenuti all’altezza del progetto (Savona, Nico Gonzalez, Douglas Luiz), resistendo sulle possibili rivalutazioni di Tudor. Cedere gli errori altrui non è mai facile, e la gestione precedente aveva sbagliato molto. L’attesa finale è stata ripagata con un doppio colpo da maestro: con i soldi offerti per Kolo Muani, dentro Zhegrova e Openda, due giocatori che completano un reparto offensivo ora profondo, versatile e di altissimo livello.

