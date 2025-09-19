Mourinho al Benfica, gli unici a non essere scettici sono i tifosi (Le Parisien)

“Il due volte vincitore della Championse sembra pronto a impegnarsi nel progetto, che lo ha sin da subito attratto. Lo “Special One” non ha mai nascosto il suo desiderio di prendere la guida del Portogallo e pensava che un giorno sarebbe tornato in patria alla guida della nazionale. La realizzazione di questo sogno per ora sembra allontanarsi sempre di più”.

“Mourinho, per puro caso, affronterà due sue ex squadre in Champions League. A cominciare dal Chelsea il 30 settembre, che affronterà a Stamford Bridge. Prima di vedersela col Real Madrid in casa il 28 gennaio. È un’occasione per rivedere i vecchi amici un’ultima volta e brillare prima di ritirarsi oppure di tornare finalmente l’allenatore che era un tempo”.