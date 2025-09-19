Mourinho al Benfica, gli unici a non essere scettici sono i tifosi (Le Parisien)
Continuano a credere nelle capacità del tecnico e sono fiduciosi che con lui la squadra svolterà. Media e addetti ai lavori sono decisamente più cauti
Il ritorno di José Mourinho in Portogallo, al Benfica, sta facendo discutere la stampa di tutta Europa. L’ex Roma torna dopo ben 21 anni ad allenare una squadra del suo paese. I tifosi portoghesi, manco a dirlo, sono felicissimi della sua scelta.
Mourinho ha una reputazione da riconquistare
Le Parisien sottolinea:
“Si tratta di un traguardo importante, non solo perché Mou torna nel suo Paese d’origine dopo 21 anni, ma anche perché firma, quasi 25 anni dopo, per il club in cui ha iniziato la sua carriera da allenatore. Nella speranza di allenare la squadra più a lungo, rispetto le sole 11 partite all’epoca. (…) Se da un lato questo ritorno ha suscitato molta curiosità, dall’altro ha anche creato dubbi in Portogallo”.
Il quotidiano Jornal de Noticias ha scritto di “occasione ideale per dimostrare di essere ancora abile a conquistare titoli”.