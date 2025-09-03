Minardi boccia Hamilton: «Errori da principiante, deve fare un reset»

Prima di terminare il Gp d'Olanda sbattendo a muro, il britannico aveva rimediato una penalità in vista di Monza. Minardi sul canale Youtube di Motorsport.com: «Era in leggera ripresa dopo le vacanze, ma ha vanificato tutto»

Lo scorso weekend la Formula 1 ha fatto tappa sul circuito di Zandvoort per il Gran Premio d’Olanda. Come spesso capita ultimamente, la Ferrari si è resa protagonista di un’altra parentesi negativa terminando il fine settimana con un doppio ritiro: Leclerc è stato mandato fuori pista dal giovane Kimi Antonelli della Mercedes, Hamilton invece ha rovinato da solo la propria gara finendo contro il muro. La notizia peggiore, però, è che il britannico nei Paesi Bassi ha anche parzialmente compromesso il prossimo appuntamento a Monza (pista di casa del team di Maranello) rimediando una pesante penalizzazione. Inevitabile per lui la bocciatura di Gian Carlo Minardi nel consueto con le pagelle di Motorsport.com.

Minardi e il giudizio su Hamilton

«Era in leggera ripresa venerdì, ma ha vanificato tutto con degli errori da principiante», ha esordito Minardi sul canale Youtube di Motorsport. «Si è fatto penalizzare per non aver rispettato il limite di velocità in regime di bandiera gialla e in pit lane. E poi ha commesso un altro errore da principiante andando (a sbattere, ndr) nel muro», ha aggiunto.

Leggi anche: Domenicali: «Hamilton deve essere la luce della Ferrari se la squadra va in difficoltà»

Per il sette volte campione del mondo è insufficienza piena: «Quindi, Hamilton è da 5. Deve fare un reset. Sembrava che le vacanze gli avessero portato tranquillità – come abbiamo visto nelle prove libere -, però poi in gara ha vanificato tutti i miglioramenti», ha sottolineato Minardi.

Hamilton dovrà scontare 5 posizioni di penalità sulla griglia di partenza al prossimo Gran Premio d’Italia, a Monza. «È una doppia penalità. Perché se parti indietro a Monza vai a finire in un brutto posto a Curva 1…», ha chiosato Minardi.