Milan-Napoli di domenica sera, con l’Inter di sabato alle 18: gli anticipi e posticipi fino a novembre
La Lega ha ufficializzato il calendario fino alla dodicesima giornata. Il Napoli giocherà anche di lunedì (col Pisa) e martedì (con il Torino)
La Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi fino alla dodicesima giornata di campionato, quella del 22-24 novembre. Il Napoli giocherà quasi sempre di sabato, una volta di lunedì (contro il Pisa) e una anche di martedì, con il Torino. Giocherà contro il Milan di domenica sera, contro l’Inter di sabato alle 18 e contro l’Atalanta sempre di sabato ma alle 20:45.
Terza giornata: FIORENTINA-NAPOLI, sabato 13 settembre alle 20.45
Quarta giornata: NAPOLI-PISA, lunedì 22 settembre ore 20.45
Quinta giornata: MILAN-NAPOLI, domenica 28 settembre ore 20.45
Sesta giornata: NAPOLI-GENOA, domenica 5 ottobre ore 18
Settima giornata: TORINO-NAPOLI, sabato 18 ottobre ore 18
Ottava giornata: NAPOLI-INTER, sabato 25 ottobre ore 18
Nona giornata: LECCE-NAPOLI, martedì 28 ottobre ore 18.30
Decima giornata: NAPOLI-COMO, sabato 1 novembre ore 18
Undicesima giornata: BOLOGNA-NAPOLI, domenica 9 novembre ore 15
Dodicesima giornata: NAPOLI-ATALANTA, sabato 22 novembre ore 20.45 (SKY)