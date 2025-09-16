Meret è pronto a giocare, ora la scelta toccherà a Conte (Corsport)

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive che Alex Meret è tornato disponibile per la prima di Champions giovedì sera sul campo del Manchester City di Guardiola e Donnarumma.

Scrive il Corsport:

La notizia numero uno della giornata inaugurale di allenamenti, dopo le ventiquattro ore di riposo concesse da Conte alla squadra in coda alla vittoria di Firenze, è che Meret insegue il recupero verso la grande notte di Champions con il City. La seconda è che può acciuffarlo: ed è quella da titolo.

Il portiere è stato costretto a rinunciare alla partita contro la Fiorentina, che sarebbe stata la terza consecutiva dal primo minuto in quest’inizio stagione segnato dall’interessante concorrenza con Milinkovic-Savic, per un affaticamento muscolare rimediato poche ore prima di scendere in campo. E così, tribuna e timori. E il dubbio di dover rinunciare anche all’esordio europeo di giovedì. Il grande ritorno in Champions dopo 555 giorni d’attesa trascorsi a guardare gli altri. Ieri, però, Alex ha cominciato ad avere una prospettiva diversa alla ripresa dei lavori al centro sportivo di Castel Volturno: tanto da chiudere la giornata con l’idea di poter recuperare in tempo. Disponibile e pronto a giocare. Fermo restando il principio di fondo: la scelta spetterà a Conte. Sì, sarà come sempre l’allenatore a decidere se rilanciare immediatamente Meret dopo aver acquisito ogni tipo di rassicurazione sulla sua tenuta fisica oppure se lanciare Milinkovic anche a Etihad, dopo il debutto assoluto con il Napoli andato in scena al Franchi.

Meret: «L’atteggiamento è stato da grandi ed abbiamo dimostrato di voler vincere. È stata una gara di maturità»

Dopo la vittoria contro il Cagliari, il portiere del Napoli, Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza

«Abbiamo mandato un segnale forte, ci abbiamo creduto fino alla fine e sapevamo che non era semplice contro una squadra che chiudeva gli spazi. Dovevamo provare a mettere palloni in mezzo, l’atteggiamento è stato da grandi ed abbiamo dimostrato di voler vincere, dimostrando maturità e siamo stati premiati dal gol di Anguissa. È stata una gara di maturità».

Porta imbattuta?

«Abbiamo ripreso dove avevamo lasciato, il lavoro difensivo lo fa tutta la squadra ed oggi abbiamo fatto benissimo. La cosa difficile era quando avevamo palla noi, ci fosse stato un errore o una ripartenza sapevamo sarebbero stati pericolosi. Siamo stati pazienti in costruzione, senza cercare giocate rischiose che potevano crearci problemi. Difensivamente abbiamo fatto una grande gara e siamo contenti di non aver preso gol».

«Lavoriamo su tanti aspetti durante la settimana, oggi abbiamo riempito poco l’area e c’era spesso solo Lucca. Potevamo riempirla meglio, sulle palle inattive possiamo creare più pericoli, ne abbiamo creati 1 o 2 e non tantissimi. Lavoreremo per migliorare, per farci trovare più pronti».