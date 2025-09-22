Mei: «Jacobs si ritira? Non lo so, deve fare quello che lo rende felice. Tortu dovrà prendere delle decisioni»

A La Stampa il presidente federale: «Siamo un Paese che vive di emergenza. Bisognerebbe investire sullo sport e creare spazi per praticarlo, purtroppo non si fa»

Stefano Mei, presidente federale dell’atletica leggera, ha rilasciato un’intervista a La Stampa dopo la conclusione dei Mondiali di Tokyo. L’Italia si è portata a casa sette medaglie, un record rispetto agli ultimi 20 anni.

Mei: «L’atletica traina l’Italia, i risultati di Tortu da giovane sono quasi un peccato originale»

Tokyo resta speciale e il paragone era impossibile…

«I ragazzi sono stati straordinari. L’atletica traina l’Italia; se parliamo di soldi, c’è il tennis a trainare, ma se parliamo di coinvolgimento sociale non c’è paragone. Se l’atletica sta bene, tutto lo sport sta bene. E’ globale quanto il calcio».

Probabile che si allungheranno i margini fino al 2031, dopo che lei ha provato a candidare l’Italia ai Mondiali 2027 e la politica l’ha bloccata…

«Non so se augurarmelo. Ce la vedremo probabilmente con Londra e Monaco ed essere scelti avrebbe più importanza. Mi piacerebbe vedere delle Olimpiadi estive in Italia e il Mondiale di atletica darebbe il polso delle capacità amministrative».

A una generazione di campioni nell’atletica, volley, tennis, non risponde un evoluzione: strutture vecchie…

«Siamo un Paese che vive di emergenza. Bisognerebbe chiederci se investire sullo sport e creare spazi per praticarlo non significhi avere una popolazione più sana e tra vent’anni gravare meno sulla sanità pubblica. Purtroppo non si fa».

Jacobs smette davvero?

«Non lo so. Deve fare quello che lo rende felice e io spero che sia l’atletica».

Tortu fuori dalla staffetta è la fine di un epoca?

«Per lui il grande risultato registrato da giovane è diventato quasi un peccato originale. A questo punto dovrà prendere delle decisioni. In generale, sul settore velocità, le prenderò anche io».