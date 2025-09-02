Per il giornalista tanti gli attestati di stima sui social. Spiega le motivazioni a Repubblica: «Volevo cambiare vita. Ho proposto una collaborazione ma non hanno accettato»

Marinozzi lascia Sky e soprattutto Milano: «Vado a vivere a Siena, non volevo che i miei figli crescessero a Milano»

L’addio di Andrea Marinozzi a Sky Sport ha avuto una sua eco. Un tweet anche blandamente polemico su alcune persone che preferisce lasciarsi alle spalle. Il giornalista ha annunciato la decisione sui social e ha ricevuto tantissimi commenti, quasi tutti dispiaciuti. Qualcuno ovviamente no: alcuni tifosi del Napoli, ad esempio, non l’hanno perdonato per quell’«Atalanta bum bum bum» lo scorso anno. I laziali invece sono legati alla sua telecronaca nella sera del gol di testa di Provedel.

Repubblica ne scrive benissimo:

Voce garbata e raffinata, telecronista apprezzatissimo, pacato e preparato. Uno dei più stimati dal pubblico: non urla, non si agita e sa di cosa parla. E lo fa con stile.

Marinozzi spiega a Repubblica la sua decisione

E lo intervista pure per approfondire le motivazioni alla base della sua decisione. E lui spiega che fondamentalmente è una scelta di vita. No0n vuole che i suoi figli crescano a Milano.

Riporta Repubblica:

«Ho preso questa decisione perché le mie esigenze personali e professionali non coincidevano con le idee della direzione. Quest’estate, insieme alla mia famiglia, ci siamo trasferiti a Siena. Non volevo che i miei figli crescessero a Milano”. Aveva provato a restare con altra formula: “Per conciliare al meglio lavoro e vita familiare avevo chiesto la possibilità di trasformare il mio contratto a tempo indeterminato in una collaborazione. Purtroppo questa possibilità mi è stata negata e l’alternativa proposta non rappresentava per me una soluzione valida. Ho provato a presentare una controproposta, ma non è stata presa in considerazione. Per questo motivo ho scelto di prendere questa decisione».