Mare balneabile a Bagnoli dopo la Coppa America, la promessa del sindaco Manfredi

Mare balneabile e accesso pubblico.vÈ la Bagnoli che dipinge il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi a Genova, in occasione del Salone Nautico, parlando di Coppa America assieme a Grant Dalton, responsabile di America’s Cup. La 38esima edizione della competizione in programma a Napoli nel 2027 inizierà con con una pre-regata da svolgersi nell’estate del 2026.

Mare balneabile a Bagnoli dopo la Coppa America

«Napoli è una città storicamente capace di accogliere e questa opportunità sarà in tal senso straordinaria. Sapremo vincere questa sfida con l’obiettivo di coniugare la competizione sportiva con l’inclusione sociale, anche perché rappresenteremo l’Italia intera. Non sarà solo la Coppa America dei velisti, ma anche e soprattutto dei cittadini, delle famiglie, dei ragazzi che vogliono fare sport. Con l’investimento a Bagnoli dove sarà completata la tanto attesa bonifica e saranno realizzate infrastrutture temporanee funzionali a svolgere la gara velica, garantiremo l’accesso pubblico al mare e la balneabilità delle acque a partire dalla parte antistante alla colmata. Così, finalmente, i napoletani si riapproprieranno di un pezzo fondamentale di città negato da troppo tempo».

Nell’occasione, il sindaco Manfredi ha poi incontrato Marco Monsurrò, vicepresidente di Confindustria Nautica, che ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con gli organizzatori dell’America’s Cup.

Ieri definito Il Venue Board dell’organizzazione della manifestazione che si svolgerà a Napoli nel 2027. Del board, che sarà presieduto da Grant Dalton per New Zealand, faranno parte anche Mack Dalton, Leslie Ryan, Luis Saenz Mariscal e Mark Sheffield, mentre per il Governo sono stati designati il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, Mario Pozzi ed Eliana Ventola. Indicati, per il Comune di Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi e per la società governativa Sport e Salute, Diego Nepi Molineris.