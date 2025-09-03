Manu Koné assomiglia al Deschamps giocatore, il ct lo ritiene sottovalutato (Le Parisien)

Manu Koné sta scalando pian piano le gerarchie del centrocampo della Francia. Il giocatore della Roma è molto apprezzato dal ct Didier Deschamps ed è stato sempre inserito, da un anno a questa parte, nella lista dei convocati.

Deschamps ritiene Koné della Roma sottovalutato

Le Parisien scrive:

Anche nella generazione d’oro del calcio francese ci si può ritagliare un posto rimanendo un po’ nell’ombra. Nell’ultimo anno, Manu Koné, il centrocampista 24enne della Roma, che ha giocato con il Tolosa e il Borussia Mönchengladbach, è stato sempre convocato da Deschamps. Non è un calciatore essenziale, ma importante nel gruppo, grazie alla sua caratteristica da gran lavoratore e la sua discrezione. E all’allenatore piacciono elementi così. Sono giocatori che fanno molto pressing, aggiungono corsa e possono essere decisivi nel momento giusto. Deschamps ama un profilo come Koné tanto più perché gli assomiglia un po’ quando lui era calciatore. Deschamps era ovviamente più leader rispetto al centrocampista della Roma, ma era instancabile e dava risalto alle stelle della sua squadra.

Quando parliamo del terzo uomo della Francia a centrocampo, dietro gli intoccabili Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot, Manu Koné è un candidato. Quando ha svelato la sua lista di convocati la scorsa settimana, Deschamps lo ha elogiato: «È uno dei giocatori più sottovalutati. Ritengo che abbia un grande potenziale. Sta facendo bene con il suo club. Ha avuto un po’ di problemi all’inizio, ma è in grado di fare cose buone». Il futuro non è ancora chiaro per Koné ma, in attesa del ritorno di Eduardo Camavinga, ha la possibilità di farsi vedere. Nelle preferenze del ct, sembra essere sopra Khephren Thuram.