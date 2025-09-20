Lucca scalpita: dopo due panchine, contro il Pisa potrebbe toccare a lui (Gazzetta)

Per Napoli-Pisa, in programma lunedì sera, Conte potrebbe tornare al 4-3-3: fuori uno McTominay e Anguissa, dentro Neres. E Lucca potrebbe giocare centravanti al posto di Hojlund. Ne scrive la Gazzetta dello sport con Vincenzo D’Angelo:

Il Pisa diventa allora un appuntamento chiave per chi vuole sovvertire gerarchie e pronostici. E riprendersi con forza un ruolo centrale in questo nuovo progetto dei campioni d’Italia. Neres c’è e ci sarà, con le sue serpentine, le sue finte, i suoi guizzi fondamentali per creare superiorità numerica e aprire anche le difese più chiuse. Ma poi c’è bisogno di qualcuno che possa finalizzare, con la fame giusta. Ecco perché anche Lorenzo Lucca è un indiziato serio a riprendersi il posto da centravanti, dopo due turni di riposo. Hojlund lo ha relegato in panchina a Firenze e quando poi è entrato Lorenzo, si è avvertita una certa differenza. Ma Lucca ha bisogno di tempo per entrare in condizione e per migliorare l’intesa con i compagni. Conte e Manna in estate ci hanno puntato con decisione, convinti che potesse fare il grande salto studiando da Lukaku. Romelu ora non c’è, Lorenzo deve arrangiarsi da solo. A partire da lunedì sera, quando incrocerà il suo passato e quel club che gli ha permesso di diventare grande. Ma serve una prestazione da top. E magari quel gol che possa chiudere il cerchio e aprire a un futuro più azzurro che mai.

