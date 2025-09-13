Lo sfogo di Montezemolo: «Con la Ferrari 19 titoli vinti e nemmeno una mio foto nel museo di Maranello»

Tenerezze, ma anche sfoghi amari. Il più duro resta come una colonna sonora sospesa dopo la proiezione del docufilm «Luca: seeing Red». «Tanti tifosi e collezionisti mi chiedono come sia possibile che, dopo 19 titoli vinti con la Ferrari, non ci sia neanche una mia foto nel museo di Maranello. Come se il passato si potesse cancellare». L’ex presidente dei record lo dice guardando dritto Chris Harris, giornalista britannico famoso per aver condotto Top Gear. Harris è la «guida» di 100 minuti intensi come un Gran Premio (con qualche fase di stanca) e raccoglie confessioni che ripercorrono la vita di un leader, ma soprattutto di un «uomo che ci ha sempre messo la faccia: nei momenti belli e in quelli brutti, e sono stati tanti».

Diretto da Christopher M. Armstrong e Manish Pandey, già autori della serie «Lucky» su Ecclestone, il film ha rischiato di non vedere la luce: «Mi chiedono quale attore avrei scelto… Rispondo: tornate con un altro progetto». E così è stato. Non poteva che essere l’ex numero uno di Confindustria e della Fiat a raccontare sé stesso, a farsi riprendere su una 500 «Rosso corsa» mentre guida nel centro di Roma.

Di fronte a una Monza esaurita la Ferrari ha mancato l’appuntamento quantomeno con il podio. La Scuderia di Maranello non ha ancora vinto un GP in questo 2025 e ancora una volta dovrà rimandare l’appuntamento con la conquista di un titolo mondiale che manca dal 2008. A margine dell’anteprima mondiale di ‘Luca: Seeing Red’, documentario dedicato alla sua vita, Luca Cordero di Montezemolo, ex-presidente della Ferrari, ha parlato del momento delicato che sta attraversando la Scuderia di Maranello e dell’incrollabile fedeltà dei tifosi della Rossa. Formula1passion.it ha riportato le sue parole:

«Ho visto le immagini bellissime dei tifosi e poi una squadra che malgrado tanti annunci della vigilia ad oggi non ha vinto nemmeno una gara, e anche se avesse vinto una gara, la Ferrari dopo tanti anni deve vincere il Mondiale – le parole di Montezemolo ai microfoni di Sky Sport – io ho passato dei momenti terribili perché abbiamo perso nove o dieci campionati del mondo nella seconda metà dell’ultima gara. La Ferrari è tanti anni che non arriva nemmeno all’ultima gara con un pilota che può vincere, io mi auguro che le cose cambino prima di tutto per quelle persone che erano a Monza e che continuano ad avere una fede incrollabile. Credo che la Ferrari di oggi abbia ancora più responsabilità nei loro confronti»

«La cosa che mi dispiace oggi è di vedere una Ferrari che non ha un leader – ha aggiunto – non c’è una leadership e soprattutto vedo che manca un’anima forte, determinata. Si fanno degli annunci che spesso creano eccessive aspettative. Prima si ottengono i risultati e poi si fanno gli annunci».