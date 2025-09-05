A La Stampa. Bublik ha detto che sembra creato dall'intelligenza artificiale: «è un grande complimento: vuol dire che sei molto forte, che non sbagli una palla. In fondo conta quello. È tennis, non pattinaggio artistico».

Lendl: «Mi rivedo in Sinner, ero magro come lui e picchiavo più di tutti. Non smette mai di migliorarsi»

La Stampa intervista Ivan Lendl che quarant’anni vinse i suoi primi Us Open. Il quotidiano, con Stefano Semeraro, lo introduce così:

Ivan il Terribile, Ivan l’Imbattibile, Ivan il Cannibale capace di battere John McEnroe e Borg e prendersi il trono del tennis per 270 settimane, vincendo 94 tornei,8 dello Slam. Insomma: Ivan Lendl, il padre del tennis moderno, precursore di Djokovic nell’attenzione maniacale all’alimentazione e agli allenamenti, poi capace di trasformare Andy Murray da magnifico perdente in rivale credibile dei Tre Grandi. Sono passati 40 anni dal primo dei suoi tre trionfi agli Us Open, e domenica sarà qui per premiare il vincitore.

Ivan, molti la paragonano a Sinner. In che cosa si rivede?

«Ho parlato con il suo coach Darren Cahill nei giorni scorsi, e gli ho detto proprio questo, fra tutti i tennisti di oggi Jannik è quello in cui mi rivedo di più, specie per il fisico. Ero magro come lui da adolescente, e picchiavo più di tutti, poi mi sono irrobustito e il mio tennis si è sviluppato. Jannik sta lavorando sulle volée, sul rovescio tagliato, sulla seconda di servizio, insomma le somiglianze sono tante».

Sul cemento Jan sembra imbattibile: solo Alcaraz può metterlo in difficoltà?

«Beh, ci sono tanti giocatori forti, e oggi tutti possono battere tutti. Ma è vero che Jannik e Carlos sono superiori e quando perdono è una sorpresa».

Loro due domineranno per anni?

«Sembra così, ma chi lo sa. Qualcuno con un grande servizio e grandi colpi da fondo può sempre saltare fuori».

Bublik ha detto che sembra un giocatore creato dall’intelligenza artificiale. A lei dava molto fastidio quando la paragonavano a un robot?

«Non penso che possa dare fastidio. In un certo senso è un grande complimento: vuol dire che sei molto forte, che non sbagli una palla. In fondo conta quello. È tennis, non pattinaggio artistico».

Che cosa la impressiona di più di Sinner come tennista e come persona?

«Non lo conosco di persona. Ma sembra avere il desiderio di migliorarsi sempre, ed è una grande qualità. Se smetti di farlo, gli altri iniziano a batterti, e lui lo ha capito».

Leggi anche: Musetti poteva battere Sinner. E Babbo Natale esiste per davvero