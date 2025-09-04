L’arrivo di Hojlund per sostituire Lukaku è la sintesi dello step del Napoli (Corsport)

Il terzo scudetto del Napoli, arrivato l’anno scorso, è stato un capolavoro, ma frutto del lavoro certosino di Conte che ha dovuto far fronte a infortuni e cessioni con una rosa decisamente corta. Proprio per questo, scrive il Corriere dello Sport, il primo obiettivo quest’anno era quello di rafforzare la rosa per continuare nella ricostruzione della squadra.

In questo lavoro l’arrivo di Hojlund è stato “la risposta immediata e poderosa alla necessità creata dall’infortunio di Lukaku, ma anche l’investimento che alla lunga potrebbe rivelarsi il più importante del mercato”.

Messo a confronto con quanto accaduto dopo l’addio di Kvara, l’arrivo di Hojlund per sostituire Lukaku dimostra il cambio di mentalità del Napoli

“dieci acquisti, quindici cessioni; sedici aggiungendo quella di Kvara a gennaio. Un po’ il simbolo del cambio di mentalità compiuto dal Napoli a distanza di pochi mesi e imparando dagli errori del passato recente: Khvicha, un artista del calcio nonché il miglior giocatore della rosa, fu sostituito con il prestito last second Okafor, un profilo discreto ma all’epoca fuori condizione dopo un infortunio e mesi problematici al Milan. Ecco: oggi esce di scena Lukaku e in un lampo arriva Hojlund. Con sacrificio ma soprattutto saggezza: è questa la sintesi dello step tanto atteso”.