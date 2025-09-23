La Vasaloppet (mitica gara di sci di fondo) rinuncia allo sponsor di carburanti in nome dell’ambiente

Chi lotta per l’ambiente e gli sciatori hanno vinto. Dopo 17 anni da sponsor principale, Preem ha deciso di non rinnovare la sponsorizzazione con Vasaloppet. Lo scrive Dagens Nyheter.

Chi è Preem

Preem, società svedese di combustibili e raffinazione del petrolio nonché la più grande azienda di carburanti del Paese, è stata sponsor principale di Vasaloppet per quasi due decenni. Negli ultimi anni, tuttavia, le critiche alla partnership in nome dell’ambiente sono aumentate. A febbraio, 55 fondisti – tra cui gli azzurri Marcus Grate e Oskar Svensson – hanno firmato una petizione contro l’evento, accusandolo di essere usato per il greenwashing da parte di aziende come Preem e Volvo Cars, responsabili di elevate emissioni.

Cos’è la Vasaloppet

La Vasaloppet, la più antica e lunga gara di sci di fondo al mondo, si disputa sulla distanza di 90 km da Sälen a Mora, attraversando foreste, colline e laghi ghiacciati. Ogni anno attira circa 16.500 partecipanti.

Il divorzio in nome dell’ambiente con lo sponsor dei carburanti

Il contratto di sponsorizzazione con Preem scadrà a settembre. «Possiamo guardare indietro a un lungo e gratificante percorso insieme. Preem ha avuto un ruolo importante nel migliorare l’esperienza dei partecipanti alla Vasaloppet Arena. Ora hanno scelto di andare avanti e noi continuiamo il nostro viaggio per far muovere la Svezia», ha dichiarato Johan Eriksson, Ceo di Vasaloppet. Eriksson ha precisato che la decisione non è legata alle critiche ricevute: «Da parte nostra abbiamo sempre avuto fiducia in questa collaborazione. Preem è stata un partner importante, sia per contribuire a far muovere la Svezia, sia per supportarci nel nostro lavoro di riduzione delle emissioni».

Negli ultimi anni, anche attivisti per l’ambiente e per il clima hanno manifestato cercando di ostacolare la gara. «Mi rattrista che questo possa avere ripercussioni sugli atleti, che dedicano la loro vita all’allenamento e al miglioramento. È una speranza che nutriamo, ma difficile da esprimere», ha aggiunto Eriksson.

Di segno opposto la reazione di New Weather Sweden: «È ora che Vasaloppet e Preem si separino. È una grande vittoria per tutti coloro che hanno lottato per fermare la pubblicità degli sport invernali per le compagnie petrolifere. È paradossale che discipline legate alla neve continuino a promuovere aziende che alimentano la crisi climatica», ha dichiarato Anna Jonsson dell’organizzazione ambientalista.

Il Ceo Eriksson, infine, non teme di perdere attrattiva per gli sponsor: «Abbiamo un’offerta molto forte, sia per i nostri partner attuali sia per quelli con cui potremmo collaborare in futuro».