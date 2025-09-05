La Formula 1 continuerà a correre a Montecarlo fino al 2035

Ad annunciarlo è stato il Ceo del Circus, Stefano Domenicali: «È una gara iconica, amata da tutti i piloti e gli appassionati, con un'atmosfera unica grazie alla sua location nel Principato più glamour del mondo»

La Formula 1 continuerà a sfrecciare tra le strade di Montecarlo fino al 2035. L’annuncio del rinnovo è giunto alla vigilia del weekend del Gran Premio di Monza, dal Ceo del Circus Stefano Domenicali.

Montecarlo in F1 fino al 2035, l’annuncio di Domenicali

«Le strade di Monaco rimbombano al suono della Formula 1 fin dagli albori di questo sport. Sono lieto di annunciare l’estensione di questo fantastico evento fino al 2035. È una gara iconica, amata da tutti i piloti e gli appassionati, con un’atmosfera unica grazie alla sua location nel Principato più glamour del mondo. Vorrei rivolgere un ringraziamento speciale al principe Alberto II di Monaco, a Michel Boeri, presidente dell’Automobile Club di Monaco e a tutti coloro che hanno contribuito a garantire il futuro a lungo termine di questa storica partnership», ha detto il manager italiano.

Lo ricordiamo, la conferma del Gp di Monaco nel calendario della Formula 1 non era cosa troppo scontata. Negli ultimi mesi, infatti, si era spesso vociferato di un’esclusione della tappa in quanto il circuito cittadino monegasco non ha molto da offrire – location a parte – in termini di spettacolo. Evidentemente, hanno prevalso gli interessi storici ed economici a quelli puramente legati allo show in pista.