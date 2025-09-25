Julian Alvarez si rilancia con una tripletta: che risposta alla crisi dell’Atletico (As)

L'argentino non aveva avuto un buon inizio di stagione, ma si è riscattato nel momento più importante, quello decisivo. E sabato alle 16.15 c'è il derby contro il Real

Julian Alvarez è tornato protagonista all’improvviso. Se il suo inizio di stagione, infatti, era stato in chiaroscuro – come quello dell’Atletico Madrid, attardato in classifica e con alcune voci che parlavano addirittura di possibile esonero per Simeone – ieri sera l’argentino ha deciso di esagerare. Si è caricato sulle spalle la squadra e ha realizzato una tripletta con il quale ha steso il Rayo Vallecano, rilanciando sé stesso e l’Atletico.

Julian Alvarez da urlo, si rilancia con l’Atletico

Questo quanto sottolineato da As:

“Julian Alvarez ha segnato tre gol contro il Rayo Vallecano, regalando all’Atletico Madrid la vittoria al Metropolitano. Una vittoria confortante, tre punti fondamentali per la squadra di Simeone nella lotta per rimanere vicini alla vetta della classifica. Julian Alvarez non aveva avuto un buon inizio di stagione, ma si è fatto avanti nel momento più importante, quello decisivo. Poco prima del derby contro il Real Madrid, in programma sabato alle 16.15. Giusto in tempo”.

“Julian Alvarez aveva segnato solo un gol in cinque partite dall’inizio di questa stagione, contro l’Espanyol. Contro il Maiorca, nella precedente partita di campionato, aveva sbagliato un rigore e la partita si era conclusa con l’argentino furioso dopo la sua sostituzione. Ma l’attaccante dell’Atletico si è riscattato contro il Rayo Vallecano e ha segnato la sua prima tripletta con la squadra biancorossa”.

Tra l’altro i “colchoneros” si erano trovati sotto per 1-2 all’80’ ed è lì che è partita la riscossa da parte dell’argentino che si è scatenato negli ultimi dieci minuti di gioco. Migliorando così i suoi ottimi numeri.

“Julian Alvarez ha segnato 33 gol in 63 partite con l’Atletico. Un buon record. È già il capocannoniere della squadra biancorossa in questa stagione. L’argentino non aveva avuto giornate serene dopo la partita contro il Maiorca, e Simeone lo aveva stimolato prima del match di ieri. L’allenatore gli ha chiesto la sua miglior versione e ciò ha funzionato”.

Si è vista, insomma, ancora una volta la mano del tecnico suo connazionale. Alvarez ora non vuole fermarsi, replicando magari i numeri della sua prima stagione col club madrileno. As conclude:

“Al termine della partita, anche il Cholo ha espresso la sua soddisfazione per l’ottima prestazione contro il Rayo Vallecano. L’allenatore è corso incontro all’attaccante e lo ha abbracciato calorosamente. A 25 anni, con un contratto fino al 2030 e un valore di mercato di 100 milioni di euro, Julian è alla sua seconda stagione con il club madrileno. Nella prima ha giocato in modo eccellente. Ha segnato 29 gol in 57 partite: 17 in Liga, sette in Champions League e cinque in Copa del Rey. Ha anche fornito otto assist”.