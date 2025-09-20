Il campione olimpico del 2021 correrà in seconda frazione. Gli altri saranno Desalu, Melluzzo e Patta. Oggi le batterie dalle ore 13.

Fino a ieri non trapelavano notizie su chi avrebbe partecipato alle batterie della staffetta 4×100 uomini ai Mondiali di atletica, in programma oggi dalle 13. Ma da pochi minuti è uscita la formazione ufficiale, con Marcell Jacobs presente.

Staffetta 4×100 ai Mondiali di atletica: Tortu fuori

Il campione olimpico di Tokyo 2021, come riportato da Sky Sport, correrà in seconda frazione. Non ci sarà, invece, Filippo Tortu, che aveva accusato problemi fisici nella sua gara dei 200 m.

A completare il quartetto, Desalu, Melluzzo e Patta.

Marcell, che stagione è stata?

«Sofferta, come tante altre in passato. Vissuta a rincorrere il tempo perduto. Mi sono sempre sentito poco fluido, pesante: 10”16 è un tempo che facevo quando pensavo al lungo».

Tornava nello stadio e sulla pista degli ori olimpici…

«Speravo che l’aria e la magia del luogo potessero fare un miracolo. Ma nello sport non funziona così. Mi concederò del tempo, poi prenderò decisioni importanti. Alla fine della scorsa stagione mi sono fatto una promessa. Al termine di questa avrei fatto il punto. Ecco, ci siamo: devo capire se val la pena continuare».

Non ne ha più voglia?

«Il 2026 non offrirà grandi vetrine. Potrei inseguire un terzo titolo continentale. Ma ora ho bisogno di liberare la testa. L’atleta di vertice è concentrato 24 ore su 24. Non c’è solo l’allenamento: vuol dire, per esempio, mangiare e dormire in un certo modo. Non ho 22 anni, né le energie di allora: le rinunce pesano».