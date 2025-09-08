Israele-Italia, Gattuso conferma Kean, Retegui e Politano in attacco
A centrocampo Locatelli con Barella e Tonali. Coppia centrale difensiva composta da Mancini e Bastoni, terzini Di Lorenzo e Dimarco
Manca poco all’inizio di Israele-Italia (ore 20.45) sul campo neutro di Debrecen in Ungheria. Gattuso conferma la coppia d’attacco formata da Kean e Retegui. Confermato anche Politano. La formazione può essere un 4-4-3 che si adatta al 3-5-2.
Eccola: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.
Israele si schiera col 4-2-3-1: Da. Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; E. Peretz, Do. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton.