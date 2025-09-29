Insultati loro e le mogli, derisi e quasi venuti alle mani. Così gli europei sono stati trattati dai “tifosi” di golf Usa alla Ryder

Altro che etichetta e Fair Play, altro che modi da gentiluomo. Bethpage Black a Long Island, New York, si è trasformato nel peggior stadio calcistico in occasione della Ryder Caup. A rimetterci è stata la moglie di Rory McIlroy che è stata oggetto di insulti e di una birra lanciatale addosso dai “tifosi” di Team Usa. Ne scrive il Times

«Siamo quasi venuti alle mani con i tifosi»

Rory McIlroy ha definito “inaccettabile e offensivo” il comportamento del pubblico al Bethpage Black: «Non credo che nel golf si debba mai accettare una cosa del genere. Il golf dovrebbe essere mantenuto a uno standard più alto rispetto a quanto si è visto questa settimana. Il golf ha la capacità di unire le persone. Insegna grandi lezioni di vita: insegna etichetta, insegna a rispettare le regole e a rispettare gli altri. A volte questa settimana non abbiamo visto nulla di tutto ciò», ha dichiarato McIlroy. «Non ho sentito molti incitamenti per Scottie [Scheffler, che lo ha battuto 1 up nei singoli], ma ne ho sentiti molti contro di me. Supportate i vostri giocatori, non attaccate gli avversari. È stata una settimana dura per tutti, ma allo stesso tempo li abbiamo messi a tacere con le nostre prestazioni».

McIlroy ha perso la pazienza e, durante il foursome di sabato mattina, ha urlato a un gruppo di spettatori che disturbava il suo routine pre-tiro di «stare zitti, ca***!». Le cose sono peggiorate nel four-ball pomeridiano, quando ha giocato insieme all’amico Shane Lowry. Quest’ultimo, autore del putt decisivo che ha portato l’Europa a quota 14 punti e alla conferma del trofeo, ha detto a un tifoso di «andarsene a fan***» ed è stato persino trattenuto mentre tentava di affrontarne fisicamente un altro. La sicurezza rinforzata, con tanto di cani della polizia lungo le corde del fairway, ha avuto scarso effetto. «Avrei voluto che lasciassero i cani senza guinzaglio», ha scherzato McIlroy. «Ho replicato un paio di volte perché mi hanno punto sul vivo, ma abbiamo cercato di gestire la situazione con classe ed eleganza, e credo che ci siamo riusciti».

Gli attacchi alla moglie di McIlroy durante la Ryder: «Ha affrontato tutto con eleganza»

«La maggior parte delle persone qui sono veri appassionati di golf, rispettosi, e lasciano che entrambe le squadre abbiano le stesse possibilità di giocare. Ma c’è stata una piccola parte che si è comportata diversamente». I tifosi hanno ripetutamente fatto commenti volgari sulla vita privata di McIlroy, cavalcando le voci riguardo alla sua richiesta — poi ritirata — di divorzio lo scorso anno. «Dovrebbe essere un argomento off limits, ma evidentemente non lo è stato questa settimana», ha aggiunto McIlroy. «Erica sta bene. È una donna molto, molto forte. Ha affrontato tutto con classe, dignità ed eleganza, come sempre. La amo e stasera festeggeremo insieme». Lowry ha detto di essere rimasto «sbalordito» dalla quantità di insulti ricevuti da Erica durante le partite del marito. «Il modo in cui era lì fuori a sostenere suo marito e la squadra è stato incredibile. Onore a lei per questo».