In Spagna sono pazzi di Huijsen: Giuntoli lo ha svenduto per 15 milioni, ora è considerato il nuovo Beckenbauer (Marca)

L'edizione online del giornale spagnolo: "Ha rivoluzionato il panorama calcistico, sia con il Real Madrid che con la nazionale. In poche settimane si è guadagnato il rispetto di tutti, duro colpo per la Juventus"

In Spagna già sono pazzi di Huijsen e Marca dedica un lungo approfondimento all’ex juventino, sottolineando anche che, adesso, in casa bianconera si staranno giustamente mangiando le mani (“uno dei peggiori affari della storia della squadra italiana”).

In Spagna già sono pazzi di Huijsen

“Dean Huijsen ha rivoluzionato il panorama calcistico, sia con il Real Madrid che con la nazionale, e molti già ipotizzano che lo farà anche a livello europeo”, si legge sull’edizione online di Marca. Il classe 2005 di Amsterdam – naturalizzato spagnolo – ha esordito con la Roja in estate ed è diventato in breve tempo un calciatore centrale nel progetto delle Merengues. “Tali sono le prestazioni e l’efficacia dimostrate dal difensore centrale che in poche settimane si è guadagnato il rispetto di tutti, l’ammirazione di molti, ed è entrato di diritto nella corsa ai premi che premiano i migliori giovani calciatori del calcio mondiale. Alcuni, come l’agente Ali Barat, lo indicano addirittura come il nuovo Beckenbauer”, sottolinea il giornale iberico.

Il Golden Boy

Huijsen è in corsa per aggiudicarsi il “Golden Boy 2025” – riconoscimento assegnato da Tuttosport – e tutto lascia presagire che sarà almeno sul podio una volta stilata la classifica. Stesso discorso vale per il premio Kopa – che assegneranno Uefa e France Football – il prossimo 21 settembre, in occasione della cerimonia del Pallone d’Oro.

Secondo Marca, la meritata attenzione mediatica ha fatto schizzare il prezzo di Huijsen alle stelle. E adesso, alla Juventus non resta che leccarsi le ferite per la sciagurata gestioni Giuntoli-Motta.

“Duro colpo per la Juventus”

“Il periodo di Huijsen alla Juventus ha attirato molta attenzione e alla fine è costato il posto al direttore generale del club torinese. Prima, un prestito alla Roma e poi il trasferimento in Premier League per 15 milioni, una somma quadruplicata rispetto ai 60 milioni pagati dal Real Madrid a giugno. È stato considerato uno dei peggiori affari della storia della squadra italiana”, sottolineano i colleghi iberici.