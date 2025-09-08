In 7,5 milioni per gli Us Open di Sinner e Alcaraz, è la vittoria dello sport in chiaro contro le pay tv

Sette milioni e mezzo di spettatori hanno seguito gli Us Open di Sinner su Supertennis con una media di 63 minuti visti nell’intero torneo. Numeri da capogiro che confermano la visione della Federtennis e Padel che nel 2012 crearono SuperTennis. La televisione negli anni ha permesso di vedere in chiaro gli Slam ed è entrata con le sue telecamere nei circoli per documentare i piccoli e i grandi tornei, i piccoli e i grandi campioni con interviste e curiosità. Una scelta strategica che ha fatto guadagnare tesserati. Secondo alcune stime il calcio è lo sport più praticato con 4,5 milioni di affezionati davanti al nuoto con 3,1 milioni ed al tennis con 1,6 milioni. Un movimento in crescita di cui il presidente della Federazione Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha parlato a Supertennis:

7,5 milioni per Sinner e gli Us Open

«Oltre alla finale di Jannik Sinner, abbiamo portato due giocatori nei quarti in singolare maschile, unica nazione a riuscirci, e abbiamo vinto il doppio misto – ha detto Binaghi – L’impatto numerico e sociale del tennis in Italia è oggi una grande vittoria per il nostro sport, anche grazie a SuperTennis: 7,5 milioni di telespettatori diversi hanno seguito questo torneo sul nostro canale, è un risultato straordinario. Ognuno di loro è stato collegato in media 63 minuti su SuperTennis. Persone che, se giocano a tennis, lo faranno di più; che dovranno decidere che sport far fare ai figli, iscriversi ai nostri circoli tennis. Quelli che alimentano la domanda del nostro sport».