Gioca Gilmour. Anguissa e McTominay al loro posto, così come Hojlund e Politano. Fuori Lang, Elmas, Neres, Gutierrez, Lucca. Conte si affida alle sue certezze

Il turnover può attendere, Conte fa riposare solo Lobotka. Anche col Pisa i titolarissimi (Corsport)

Vuoi vedere che questo strabiliante mercato a Conte non è piaciuto? Chissà. Fatto sta che stasera contro il Pisa il Napoli giocherà di fatto con la stessa formazione con cui ha esordito in Champions. Pochissime le correzioni. Meret in porta (è favorito su Milinkovic Savic, e comunque Meret non è un nuovo acquisto) e Gilmour in mediana al posto di Lobotka. Davanti ancora Hojlund e in mediana il resto rimane inalterato. Fuori Lang, Elmas, Neres, Gutierrez, Lucca

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

I Fab Four non si toccano. Cioè, dal concetto tattico non si prescinde anche se poi qualche interprete può cambiare. Si direbbe: il quinto Fab è pronto, si chiama Gilmour e oggi scenderà in campo dall’inizio al posto di Lobotka. Conte affida a Billy la regia del film con il Pisa.

Il turnover è mini

Anguissa e McTominay sono ancora favoriti su Elmas.

L’ingresso di Billy in formazione segue numericamente il ritorno di Meret in porta dal primo minuto, dopo le due presenze collezionate in serie da Milinkovic-Savic tra Firenze e la Champions. Due cambi che potrebbero anche essere i soli, rispetto alla notte a Etihad. Con una sola rotazione tra i giocatori di movimento: al netto di un paio di dubbi che resistono, il turnover sarà comunque molto calibrato. Mini.

Ricordiamo che il Napoli giocherà domenica prossima a San Siro contro il Milan e subito dopo in Champions in casa contro lo Sporting Lisbona.

A destra, Politano: la sua partita contro il City è finita al 55’, in anticipo rispetto al solito ma non troppo come quelle di Kevin e del capitano. In attacco, Hojlund: sarà lui il totem, il riferimento offensivo. Titolare per la terza volta consecutiva dopo Firenze e Manchester. Lucca, ex della serata con trascorsi nel Pisa datati 2021-2022, partirà ancora dalla panchina come Neres e Lang.