Il top di Alcaraz è superiore al top di Sinner. Ma per vincere, Carlos ha rinunciato a una parte di sé, alle sue magie (Athletic)

Il top di Alcaraz è superiore a Sinner. Ma per vincere Carlos ha rinunciato a una parte di sé, alle sue magie (Athletic)

Athletic dedica una lunga e interessante analisi a Carlos Alcaraz, al suo tennis dominante, al percorso che lo ha condotto a vincere gli Us Open e a tornare numero uno del mondo.

Athletic scrive che

Carlos Alcaraz è arrivato negli Stati Uniti il mese scorso con una missione, e ha giocato a tennis come lui voleva fino a quando non ha ottenuto quello che desiderava: un altro Slam e il numero uno del mondo.

Il giornale del Nyt ricorda che

durante i 15 mesi di regno di Sinner come numero uno, Alcaraz lo ha quasi sempre battuto negli scontri diretti. Sinner lo ha battuto solo a Wimbledon sei settimane fa. Ma tra il 10 giugno 2024 e l’inizio della finale degli Us Open, si erano incontrati cinque volte. E Alcaraz ne ha vinte quattro.

Alcaraz è il giocatore più magico del pianeta. Così magico che ha potuto battere Sinner da due set sotto e tre matchpoint contro, sulla terra rossa del Roland Garros.

Alcaraz aveva una sola opzione. E in due ore e 42 minuti di tennis per lo più impeccabile, ha prodotto una vittoria dominante 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 che ha compreso un solo game scadente.

Rispetto alla vittoria del 2022, Alcaraz non ha perso nemmeno un set sul suo percorso verso la finale, non gli era mai accaduto in nessuno Slam. Ha perso il servizio tre volte, in calo rispetto ai 24 del 2022, e ha affrontato solo dieci palle break nella sua corsa alla finale, un record per qualsiasi Grande Slam.

Quando è finita, Alcaraz ha assaporato la coerenza che lo ha portato a vincere 37 delle sue ultime 38 partite, una corsa iniziata ad aprile e che si è svolta attraverso otto finali, sei titoli e tutte e tre le superfici.

Un altro Alcaraz, se n’è accorto anche Sinner

«Sto diventando maturo», aveva detto con un sorriso prima della finale. Questo è dove Juan Carlos Ferrero, allenatore di Alcaraz da quando aveva 14 anni, ha sempre sperato che Alcaraz sarebbe approdato. «Sta crescendo», ha detto Ferrero dopo la finale. «Siamo molto chiari su cosa deve migliorare in campo e fuori dal campo, e penso che sia più maturo per crederlo». Sinner ha percepito questa maturità sia all’inizio sia alla fine. «Era un po’ più pulito oggi», ha detto quando gli è stato chiesto di confrontare l’Alcaraz che aveva battuto a Wimbledon. «Stava facendo tutto leggermente meglio. Pulito sia di dritto che di rovescio». Queste non sono le descrizioni che gli avversari hanno generalmente usato per raccontare la loro esperienza vissuta contro Alcaraz. Dall’inizio della sua ascesa al vertice del tennis, è stato chiaro che il suo più grande avversario sarebbe probabilmente se stesso.

Il suo livello superiore è migliore di quello di chiunque altro, anche di Sinner. Ma la sua ossessione nel cercare di raggiungerlo mentre mette su lo show, può renderlo selvaggiamente irregolare. Sinner raramente diventa così irregolare.

Athletic ricorda i due dritti del primo game che hanno mandato Sinner in difficoltà. Non erano colpi killer ma erano dritti di costruzione, colpiti con tanto margine. È ciò che Alcaraz ha fatto per gran parte del pomeriggio, concentrandosi su una sorta di solidità aggressiva più che su miracoli sbalorditivi.

Ha provato a malapena uno dei suoi dritti in corsa, optando invece per allungare gli scambi, cercando quella scheggia di opportunità per passare dalla difesa all’attacco prima di attaccare a rete, dove poteva chiudere molto più facilmente. Alla fine, ha giocato 42 vincenti e solo 24 errori non forzati. I numeri di Sinner sono stati 21 e 28.

Ovviamente ha fornito tanto materiale per gli highlights e i reel. Ci sarà sempre con Alcaraz, anche quando perde. C’è stato un magistrale rovescio al volo; uno smash a uscire dalla linea di fondo che ha mandato Sinner fuori dal campo. Ma non sono stati quelli i colpi che hanno fatto la differenza. Alcaraz ha iniziato la partita a velocità di crociera e Sinner ha dovuto volare fino a raggiungerlo entrando in modalità ad alto rischio. Ha funzionato abbastanza bene per un po’, sfruttando un game di servizio sciatto di Alcaraz all’inizio del secondo set che ha consentito a Sinner di pareggiare. Ma Alcaraz ha salpato con la sua nave e poi ha fatto quello che fa così spesso. Ha sfruttato la gioia e lo slancio che ha ottenuto da quello sprint su quel rovescio da sogno. Il dito gli è andato all’orecchio, la folla si è esaltata come fa sempre quando lui glielo chiede. Aveva preso il controllo della partita, e il controllo del suo sport ancora una volta. Sinner è lì accanto a lui, ma ora è sotto, e questo è tutto ciò che c’è per il tennis maschile.