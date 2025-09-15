Il Napoli svela le maglie Champions: home, away e una terza divisa esclusiva, diversa da quella della Serie A

La maglia è già in vendita sul webstore ufficiale del club al prezzo di 140 euro. Su X , i testimonial sono Hojlund, Gutierrez ed Elmas.

Al Napoli di Conte mancava solo il palcoscenico europeo. Con l’inizio imminente della Champions League e la sfida contro il Manchester City di Guardiola, il club ha presentato la nuova linea di maglie, pensata per rafforzare l’immagine della squadra e sottolineare il suo ambizioso ritorno sul grande palcoscenico internazionale. Di seguito le caratteristiche condivise da tutte le maglie, acquistabili sullo store ufficiale:

“La maglia gara, 90% in poliestere e 10% in elastan, presenta il pattern di stampa a caldo dell’iconica “N” in allover.

Il colletto, a forma di V, è rifinito con un bordo bianco che incornicia elegantemente lo scollo, richiamando il bianco utilizzato anche nei risvolti delle maniche. Questi dettagli chiari rompono la continuità dell’azzurro con equilibrio, senza appesantire il design. Sulle maniche, il taglio è aderente ma confortevole, pensato per offrire aerodinamicità e libertà nei movimenti, mentre sul retro, alla base del collo, campeggia la scritta “Ssc Napoli”. La maglia home 2025/2026 rappresenta un connubio perfetto tra orgoglio identitario, eleganza sartoriale e ambizione sportiva.

Lo scudetto tricolore al centro del petto non è solo un fregio, ma il cuore pulsante di una maglia che celebra la vittoria e guarda con determinazione alla nuova stagione. Per rendere il prodotto unico e autentico l’iconica maglia presenta l’aggiunta di un ologramma ad impronta digitale sul fondo maglia.”

Le notti europee brillano di più con il giusto stile ✨ Scopri la linea Euro 👉 https://t.co/tLD1Hr5b83 💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/XbV88yQ9qz — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 15, 2025

La maglia home del Napoli

La maglia gara home dedicata alla competizione europea della Ssc Napoli per la stagione 2025/2026 è un elegante omaggio alla tradizione azzurra, rivisitata con uno stile moderno e dettagli curati che ne esaltano il prestigio, impreziosita dallo scudetto tricolore al centro del petto, simbolo del titolo di Campioni d’Italia conquistato nella stagione 2024/2025.

Maglia away

Dal brand EA7 by Giorgio Armani Group. La maglia gara bianca della Ssc Napoli per la stagione 2025/2026, dedicata alla competizione Europea, presenta un design elegante e dettagli curati.

Terza Maglia

Dal brand EA7 by Giorgio Armani Group. La maglia gara blu scura della Ssc Napoli per la stagione 2025/2026, dedicata alla competizione Europea, presenta un design elegante e dettagli curati. La maglia è impreziosita dallo scudetto tricolore al centro del petto, simbolo del titolo di Campioni d’Italia conquistato nella stagione 2024/2025.

La maglia dei portieri del Napoli

Dal brand EA7 by Giorgio Armani Group. La maglia gara Silver della Ssc Napoli per la stagione 2025/2026, dedicata alla competizione Europea, presenta un design elegante e dettagli curati. La maglia è impreziosita dallo scudetto tricolore al centro del petto, simbolo del titolo di Campioni d’Italia conquistato nella stagione 2024/2025.