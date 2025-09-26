Il Monza è costato alla famiglia Berlusconi 240 milioni di perdite nette (Gazzetta)

Nelle scorse il calcio italiano ha visto chiudersi una pagina storica con la cessione del Monza al fondo americano Beckett Layne Ventures (ieri il closing per la vendita dell’80%, mentre il restante 20% passerà di mano entro giugno 2026). L’operazione segna l’uscita di scena definitiva della famiglia Berlusconi dal mondo del pallone. La Gazzetta dello Sport dedica un focus alla vicenda, soffermandosi anche sulle cifre che il gruppo Fininvest avrebbe perso durante questi anni.

Berlusconi, Fininvest e la cessione del Monza

“L’enterprise value è stato fissato a 45 milioni: considerato che 15 milioni sono i debiti che si accolla la nuova proprietà, l’equity value ammonta a 30 milioni. Questa cifra, quindi, equivale all’incasso netto per Fininvest una volta che verrà completato il passaggio di tutte le quote azionarie”, si legge sull’edizione online della Rosea. Che poi riavvolge il nastro della gestione Berlusconi scrivendo: “Il Monza venne acquistato nel settembre 2018 da Silvio Berlusconi: 2,9 milioni al venditore Nicola Colombi. A quel tempo il Monza era in Serie C: il sogno di Berlusconi, dopo aver vinto tutto con il Milan, era quello di portare la squadra brianzola per la prima volta in Serie A. Affidando il club al fidato manager Adriano Galliani e investendo senza risparmio, il tycoon è riuscito nell’impresa. Il Monza ha disputato tre stagioni consecutive nel massimo campionato prima di retrocedere lo scorso anno. Nel frattempo, il patron è deceduto e gli eredi hanno deciso di rivedere il perimetro di Fininvest dismettendo l’asset calcistico che produceva soltanto perdite”.

Le cifre

Venendo dunque alle cifre, Gazzetta riferisce:

“Il Monza è costato circa 270 milioni alla famiglia Berlusconi. 2,9 milioni per l’acquisto, 266 milioni di versamenti in conto capitale (al netto dei 7 dei prestiti rimborsati). Nel bilancio della controllante Fininvest al 31 dicembre 2024, proprio nella prospettiva di una vendita, è stata operata un’ultima svalutazione della partecipazione nel Monza per 121 milioni allineando il valore contabile del Monza al valore di mercato con cui poi è stata definita l’operazione di cessione, e cioè 30 milioni. Questo significa che Fininvest, nel momento in cui registrerà materialmente nel bilancio la cessione dell’asset, non riporterà una minusvalenza perché quei 30 milioni di costo residuo a bilancio equivalgono all’equity value stabilito per il Monza. Tuttavia, facendo i conti della spesa complessiva da parte della famiglia Berlusconi, l’investimento nella squadra di calcio è stato in netta perdita. A fronte dei 30 milioni che verranno incassati, ne sono stati spesi 270. Parliamo di una perdita netta di 240 milioni. D’altronde, il Monza dal 2018 al 2024 ha generato perdite complessive per 240 milioni. I restanti fondi di Fininvest sono stati destinati agli investimenti sullo stadio e sul centro sportivo”.