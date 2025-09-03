Il Messico scopre l’emergenza criminalità ad Oakland: assaltato un furgone della nazionale e rapinato un giornalista

Marca: "Individui hanno fatto irruzione in uno dei furgoni che trasportavano le divise e hanno rubato un baule. Altri malviventi hanno rotto il finestrino dell'auto di un giornalista"

Il Messico scopre l’emergenza criminalità ad Oakland: nelle scorse ore, sia la nazionale nordamericana che un giornalista al suo seguito, sono stati vittime di una rapina nel centro della città statunitense. Il fatto è avvenuto alla vigilia delle amichevoli in cui il Messico affronterà il Giappone e la Corea del Sud. Tutti i dettagli in merito sono riportati da Marca, che ha ricostruito la vicenda citando diverse fonti.

Disavventura per il Messico

“Il Messico ha iniziato il ritiro negli Stati Uniti in vista delle amichevoli contro le nazionali asiatiche di Giappone e Corea del Sud. Mentre la squadra, guidata da Javier Aguirre, iniziava l’allenamento a Oakland, in California, un incidente di sicurezza ha colpito i membri dello staff tecnico”, scrive Marca.

L’edizione online del giornale spagnolo prosegue poi raccontando come si è sviluppato il crimine: “Secondo quanto riportato da Televisa, un gruppo di individui non identificati ha fatto irruzione in uno dei furgoni che trasportavano l’equipaggiamento della squadra messicana e ha rubato un baule contenente le divise destinato alle sessioni di allenamento”.

Marca ricorda che fatti del genere non sono una rarità (eufemismo) ad Oakland. “L’incidente è avvenuto in una zona centrale, nota per l’alto tasso di criminalità. Secondo il giornalista Gibrán Araige, anche un organo di stampa che si occupa di Messico è stato vittima di una rapina da parte di alcuni individui che hanno rotto i finestrini del veicolo, nonostante non fossero presenti oggetti di valore. In entrambi i casi, le rapine sono state rapide e non violente, ma hanno sollevato preoccupazioni sulla situazione della sicurezza attorno alla nazionale”.