Iapichino fuori dalla finale di Tokyo per 4 cm, il padre-coach furioso: «Non so più cosa dirti» (Repubblica)

Larissa Iapichino non è riuscita, clamorosamente, a raggiungere la finale del salto in lungo ai Mondiali di atletica di Tokyo. La figlia dell’ex atleta Fiona May, dopo lo shock, ha avuto poi un diverbio con il padre-coach.

Larissa Iapichino fuori dalla finale dei Mondiali di atletica

Repubblica, nell’edizione odierna del quotidiano, racconta quanto è accaduto ieri:

La figlia d’arte si perde, per lei sono sabbie mobili. Larissa Iapichino è fuori dalla finale nel lungo. «Sono sotto shock, vivo un incubo, ho bisogno di capire». Per 4 centimetri, ma soprattutto per salti troppo corti, senza spinta, nel migliore (6,56) regala 19 cm all’asse di battuta. L’azzurra è arrivata a Tokyo da protagonista, molto rassicurata, tutto andava bene, sarebbe stato un bel film mondiale. Poi in pedana le cose non sono andate e nessuno è riuscito a trovare la giusta strategia per cambiare copione. Gianni, il padre coach, si agitava e minacciava di andarsene: «Io non più cosa dirti». Le telecamere inquadrano un uomo in crisi di nervi. Larissa forse all’ultimo salto crede di essere ancora nelle dodici, quando si accorge che non è così i suoi occhi si riempiono di lacrime. È via dal mondiale che doveva consacrarla.

A Londra ha sfiorato il sesto successo in Diamond League, ma abbattuto in maggio il muro dei 7 metri, ha confermato di maneggiare certe misure con disinvoltura: la media di 6.95 nelle quattro gare all’aperto 2025 parla chiaro…

«Sto imparando ad adattarmi alle circostanze, a trovare soluzioni a competizione in corsa. Ad uscire da certi schemi e da certe convinzioni. A Londra è andata esattamente così. La pedana sopraelevata, simile a quella degli Europei di Roma dello scorso anno, alla quale non sono abituata, all’inizio mi ha messo un po’ in difficoltà. Rimbalzavo molto, faticavo a trovare i riferimenti. Poi, parlando col mio coach, ho trovato le necessarie soluzioni e mi sono sbloccata».

Poche ore dopo ha cessato di essere la campionessa europea under 23…

«È la chiusura di un cerchio, la fine di un’epoca in cui l’atletica era un gioco o poco più. Ora è anche un lavoro. Mi viene un po’ di malinconia a pensarci. Ma è anche un segno di quanto sia maturata. Intanto sono felice per i risultati degli azzurri in Norvegia: sono stati grandi».