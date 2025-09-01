Hojlund sarà il titolare ma il danese è molto diverso da Lukaku, servono accorgimenti (Gazzetta)

Nelle ripartenze può essere devastante ma il Napoli è squadra che sale con tanti uomini. Deve strappare. È meno forte di testa

Hojlund sarà titolare ma il danese è molto diverso da Lukaku, servono accorgimenti (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport con G. B. Olivero analizza cosa cambierà tatticamente con l’acquisto di Hojlund che – scrive – diventerà il centravanti titolare del Napoli di Conte.

Lucca è un prospetto interessante, ma va sgrezzato e soprattutto deresponsabilizzato. In avvio della sfida con il Cagliari, su un cross invitante di Spinazzola, avrebbe potuto sbloccare la gara, ma non ci ha creduto e non si è tuffato sul pallone. Lucca deve avere il tempo di crescere e gli verrà dato. Rasmus Hojlund diventerà il centravanti titolare, ma il danese è molto diverso da Lukaku e quindi il suo inserimento comporterà alcuni accorgimenti.

Cosa porta Hojlund al Napoli?

Cosa porta Hojlund al Napoli? L’attacco della profondità, sicuramente. E più in generale dell’area di rigore. Nelle ripartenze può essere devastante. Ma gli azzurri, soprattutto da quando c’è De Bruyne, hanno cambiato un po’ i principi in fase di costruzione. La verticalizzazione immediata sulla punta che smista (il pane di Lukaku) ha lasciato spazio a un fraseggio più ragionato in cui De Bruyne veste a volte i panni del regista basso, a volte quelli della mezzala e altre quelli del trequartista.

Salendo con tanti uomini, però, aumenta il traffico sulla trequarti e diventa più difficile trovare un giocatore libero, soprattutto se la velocità nella circolazione non è alta. Hojlund deve alzare le frequenze in area per scompaginare la difesa avversaria: può strappare a destra, a sinistra, al centro, basta che detti il passaggio e contemporaneamente apra uno spazio. Rispetto a Lukaku e a Lucca, ma anche ai centrocampisti, Hojlund è però meno forte di testa e sappiamo quanto invece il Napoli sfrutti il gioco aereo: altra cosa che Conte analizzerà.