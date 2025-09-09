Hojlund, primo allenamento in azzurro: in vista della partita con la Fiorentina

Primo giorno al Training Center per l'attaccante danese rientrato dagli impegni con la nazionale, come De Bruyne, Lang, Lobotka e Olivera. «Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della Fiorentina», scrive il club, che ha diffuso sui social la foto di Hojlund alla sua prima seduta.

Primo giorno in azzurro al Training Center per Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, appena rientrato dagli impegni con la nazionale, ha svolto la sua prima seduta con il Napoli in vista della sfida di sabato contro la Fiorentina. Come riportato dal club, per lui e per gli altri reduci dalle qualificazioni internazionali c’è stato un lavoro di recupero, mentre il resto del gruppo ha svolto esercizi di forza e tecnica.

Primo allenamento di Hojlund:

Il report dell’allenamento sul sito ufficiale del club: «Gli azzurri proseguono gli allenamenti al Ssc Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina, sabato alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi. De Bruyne, Hojlund, Lang, Lobotka e Olivera sono rientrati dagli impegni con le nazionali. Nella seduta pomeridiana la squadra si è divisa in due gruppi: coloro che sono rientrati dalle competizioni internazionali hanno svolto una sessione di recupero ed esercizi basati sulla forza. Lavoro di forza e parte tecnica per il resto del gruppo».

Il club ha pubblicato su X una foto di Hojlund alla sua prima seduta di allenamento:

La clausola nel contratto:

Fabrizio Romano su Youtube a proposito del contratto di Hojlund: «A me risulta che la clausola sia da 85 milioni di euro e mi risulta che questa clausola sia pagabile in tre anni: 28,3 all’anno. Non attivabile nel 2026, ma dal 2027 entrerà in vigore la clausola. E’ parte dal contratto».