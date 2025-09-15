Fa l'ironico sui social, ha guardato il City di Haaland in tv, in campo ha mostrato profondità, atletismo, capacità di difendere la palla, senso del gol

Hojlund ha impiegato 48 ore per memorizzare i movimenti chiesti da Conte (Corsera)

Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, scrive di Hojlund uomo nuovo del Napoli che a Firenze ha esordito con un gol e una prestazione che ha colpito e sorpreso.

Scrive il Corsera:

Occhi grandi, azzurri e furbi. Hojlund si concede un pizzico di ironia sui social dopo il gol al debutto con la maglia del Napoli («il primo giorno al nuovo lavoro non mi ha deluso»). Il danese, 23 anni a febbraio, fino a ieri «riserva» dello United, che due stagioni fa non aveva badato a spese – 75 milioni per strapparlo all’Atalanta – diventa, sotto la guida di Antonio Conte, l’uomo giusto al posto giusto, il bomber europeo pronto all’uso, apriscatole e volto copertina in Champions giovedì contro il City.

Profondità, atletismo, capacità di difendere la palla, senso del gol e una buona dose di allegria contagiosa che non guasta: i movimenti chiesti da Conte li ha memorizzati nel giro di 48 ore. De Laurentiis ha dovuto «promettere» 50 milioni allo United per assicurarselo (c’è l’obbligo di riscatto), all’indomani dell’infortunio di Lukaku.

Hojlund è rimasto incollato alla tv ieri pomeriggio a guardare il derby di Manchester: lo sguardo focalizzato sulla corazzata di Guardiola che si è facilmente sbarazzata dei suoi ex compagni con doppietta di super Haaland.

Hojlund è l’ultima stella dello United che brilla lontano dall’Old Trafford (Daily Mail)

Ieri nella vittoria per 3-1 del Napoli contro la Fiorentina c’è stato il debutto in maglia azzurra di Rasmus Hojlund, che ha segnato il gol del 2-0 per la squadra di Conte. Al Manchester United l’attaccante danese era ritenuto un flop.

Il Daily Mail scrive:

Rasmus Hojlund segna dopo soli 14 minuti dal debutto col Napoli; il flop del Manchester United da 80 milioni di euro ha avuto un impatto immediato dopo il periodo buio all’Old Trafford. L’attaccante ha avuto un inizio sensazionale a Napoli. Ruben Amorim lo aveva messo fuori rosa dallo United ed è stato prestato al Napoli l’ultimo giorno di mercato. Questo prestito offre la possibilità ad Hojlund di mettere a tacere le critiche dopo un periodo difficile in Inghilterra che lo ha visto segnare solo 26 gol in 95 presenze. Il 22enne non ha perso tempo per impressionare i tifosi del Napoli. Il danese potrebbe diventare l’ultima stella dello United a performare subito dopo aver lasciato il club. Come è successo a McTominay, che è diventato uno dei giocatori più importanti per Conte al Napoli e ha lasciato i Red Devils la scorsa estate. O come Antony, che sta beneficiando del suo talento lontano dai riflettori dell’Old Trafford.