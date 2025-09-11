Ha vinto un argento alle Olimpiadi appena un anno fa, ora ha deciso di doparsi. Per soldi

Ben Proud è una star del nuoto, e parteciperà agli Enhanced Games, i Giochi per dopati: "Da noi non c'è nemmeno un bonus per chi vince una medaglia. E l'antidoping è una farsa, c'è sempre gente che la fa franca"

Ben Proud ha vinto un oro ai Mondiali di nuoto di Budapest del 2017, nei 50 metri farfalla. Cinque anni dopo, sempre a Budapest, l’oro mondiale nei 50 metri stile libero. Poi un altro oro mondiale in vasca corta e sei europei. Nel 2024, appena l’anno scorso, ha vito la medaglia d’argento nei 50 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi. Ora ha deciso di doparsi. Per soldi.

Ha deciso di partecipare agli Enhanced Games, che sarebbero i Giochi per dopati: chi partecipa può assumere tutte le sostanze che vuole. La sua iscrizione ha fatto un rumore enorme, ma lui non si scusa. E spiega al Times perché ha deciso di svoltare così. In breve, di nuovo: per soldi. Vuol mettere su famiglia, e i nuotatori non guadagnano esattamente lo stipendio di un calciatore della Premier League, o di Sinner.

Lui sostiene di aver sempre fatto le cose per bene, ma lo infastidisce il fatto che la gara di nuoto olimpica di Parigi dell’anno scorso, in cui è andato così vicino a conquistare la medaglia d’oro tanto ambita, sia stata oscurata da uno scandalo di nuoto cinese che ha eroso gran parte della fiducia in un sistema che dovrebbe proteggere gli atleti puliti, spiega il Times. Se il nuoto e le autorità antidoping non riescono a controllare adeguatamente lo sport, che diritto hanno di giudicarlo?

“Potrei riportarti a Sochi, alle Olimpiadi in Russia”, dice riferendosi allo scandalo doping russo del 2014. “Ho visto quel documentario a riguardo, Icarus . È stato davvero doloroso per me vederlo. Crescendo nel sistema britannico, abbiamo degli standard molto alti. Tutto ciò che introduciamo nel nostro corpo è di nostra esclusiva responsabilità, ecc. E io sono un grande amante delle regole. Le rispetto come meglio posso. Ma vedendo che questo può effettivamente accadere dietro le quinte, mi sono detto: ‘Beh, che senso ha?’. Allora mi sono detto: ‘È più facile per me ignorare completamente la questione e concentrarmi su me stesso’. Dedichiamo una gran parte della nostra vita all’antidoping, e il fatto che ci siano persone che riescono a superare indenni questo sistema è piuttosto doloroso”.

Dice di non voler sembrare cinico. “Ma credo davvero che ci debba essere un modo per proteggere gli atleti puliti e garantire che chi imbroglia il sistema venga trattato in modo appropriato. Non voglio dire di essere stato trattato ingiustamente perché ho rispettato le regole, ma se c’è gente che la fa franca, è assolutamente fuori discussione”.

“Voglio essere l’uomo più veloce in acqua. Mi alleno da dieci anni per riuscirci. E poi c’è tutto l’aspetto economico. Da molto, molto tempo non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione dei premi in denaro e dei finanziamenti per i nuotatori britannici. Ho concluso i Campionati del mondo a Singapore qualche settimana fa (anche lì ha vinto un argento, ndr) con un livello di soddisfazione enorme. Ma da oggi, a causa del divieto assoluto impostomi da World Aquatics e dal Cio, mi allontano dagli sport tradizionali per dedicarmi a questo. È una decisione che sono molto felice di prendere. Ora che ho compiuto 30 anni, improvvisamente arrivano tutte queste nuove pressioni, essendo un uomo più anziano in famiglia e dovendo provvedere alla mia futura famiglia oltre che a quella attuale. Non sto dicendo di essere al di sotto della soglia di povertà, ma vedo questa come un’opportunità per garantire davvero a me stesso e alla mia famiglia un futuro molto, molto lungo”.

In Gran Bretagna, dice, non c’è nemmeno un bonus economico per chi porta a casa una medaglia. “Un sistema obsoleto, in cui noi, come atleti, dovremmo farlo per la gioia delle medaglie. È vero. Lo facciamo. E riceviamo un enorme sostegno per arrivarci. Ma non c’è alcun valore monetario se si ottiene una buona prestazione ai Giochi. A dire il vero, per me è stato un po’ uno shock un paio di mesi dopo i Giochi scoprire che in realtà non c’era nulla”.

Insiste sul fatto che tutto sarà attentamente monitorato dai medici: “Se c’è qualcuno che spinge il proprio corpo al punto da non essere più sano, allora credo che non gli permetteranno di competere”, afferma. “La prossima settimana compirò 31 anni e per me si tratta solo di isolarmi dal rumore e fare semplicemente ciò che mi appartiene. Questo si riduce alla grande domanda: in cosa credo? Tutto questo è percezione pubblica. Ho passato gran parte della mia carriera a voler accontentare la gente. Per me, la questione è che se riesco ad avere le 15 o 20 persone che considero più importanti nella mia vita, se riesco ad avere il loro sostegno e la loro completa collaborazione, allora sono un uomo felice. Ho ricevuto un supporto incredibile da chi mi circonda durante questo processo, che mi ha fatto sentire di aver preso la decisione giusta. Ci sono state notti insonni, ci sono state domande, ci sono stati dubbi, ci sono stati tira e molla. Ma alla fine si tratta di ciò che voglio dalla mia vita. Ho sentito un’enorme pressione nel dover capire come guadagnarmi da vivere dopo questo. Quello che ho ora è un periodo cuscinetto, in cui posso esplorare strade diverse che prima non mi erano accessibili”.