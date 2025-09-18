Guardiola: «Le mie squadre non sarebbero capaci di difendere così bene in dieci uomini, è una questione di cultura»

A Sky: «Milinkovic-Savic è stato strepitoso nel primo tempo, poi quando abbiamo sbloccato la partita è stato più facile»

Il tecnico del Manchester City ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria in Champions contro il Napoli

La resistenza delle squadre di Antonio è nota, io non sarei stato capace di tener botta così in 10 e fare la prestazione che ha fatto. È una questione di cultura. In 11 noi stavamo giocando bene, in 10 abbiamo fatto un calcio noioso.

Milinkovic-Savic è stato strepitoso nel primo tempo, poi quando abbiamo sbloccato la partita è stato più facile. Sappiamo perfettamente chi abbiamo battuto, siamo felici per la vittoria: lo scorso anno non siamo partiti con una vittoria contro l’Inter e dunque bene così»

Come è allenare Haaland?

«Messi, Cristiano ed Herling sono di un altro mondo, ci sono tanti giocatori a marcarlo ma lui ce la fa. Abbiamo iniziato bene, complimenti ai ragazzi».

Leggi anche: Una sconfitta che non ridimensiona affatto il Napoli. Con un uomo in meno per 70 minuti, col City puoi solo perdere

Se ho parlato con De Bruyne?

«Mi auguro di vederlo adesso. Quello che ha fatto Kevin non lo potete capire. Quello che abbiamo fatto in 10 anni senza di lui sarebbe stato impossibile e si vede l’amore della tifoseria. Peccato che non abbia potuto giocare, ma sono sicuro che abbia sentito l’affetto di tutti noi»