Gli smartphone stanno distruggendo l’esperienza-calcio: non riusciamo a gestire noia e attesa (Guardian)

La tecnologia non ha solo cambiato il calcio: ha cambiato il modo in cui lo guardiamo, lo viviamo, ne usufruiamo. Ed è una rivoluzione molto più radicale di quel che percepiamo. Ne scrive Kenny Pieper per la rivista Nutmeg, ripreso dal Guardian.

“Il Var è la norma per chiunque guardi i campionati più importanti ogni settimana, che ci piaccia o no. I social media sono il modo in cui i club promuovono il loro prodotto. Semplicemente, il nostro approccio al calcio è completamente diverso. E non si tratta di una tirata sul “non era meglio il calcio una volta?”. Queste conversazioni sono noiose”.

Ciò che è interessante è “il modo in cui la tecnologia ci ha cambiati. Come è cambiato il nostro cervello. Come è cambiata la nostra disponibilità a essere pazienti. È cambiato il modo in cui guardiamo il calcio. Nel suo recente libro The Extinction of Experience, Christine Rosen sostiene che le tecnologie emergenti hanno personalizzato le nostre esperienze di vita a tal punto che non abbiamo più bisogno di aspettare, non abbiamo più bisogno di sperimentare nulla che non ci piace, non abbiamo più bisogno di sopportare nulla che potrebbe non adattarsi alla nostra realtà”.

“Come tifosi di calcio, ci aspettiamo notizie immediate. Ci aspettiamo un accesso alle partite senza complicazioni, con i biglietti direttamente sul nostro telefono. Ma Rosen sostiene che queste comodità moderne hanno un costo nascosto: man mano che ci abituiamo di meno ad aspettare, il nostro cervello smette di riconoscere l’importanza della pazienza. E questo ci rende arrabbiati e impazienti”.

“Come ogni nuova tecnologia che ha accelerato la nostra vita quotidiana – trasporti, telefoni, elettrodomestici – Internet, e soprattutto lo smartphone, hanno cambiato la nostra aspettativa di tempo e il valore che gli attribuiamo. Quando, per qualche motivo, non riusciamo ad accedere alle cose che desideriamo nel modo che preferiamo, ci arrabbiamo e ci frustriamo e cerchiamo altre cose per tenerci occupati. Le nostre reazioni impulsive al calcio ci dimostrano che la pazienza viene spesso dimenticata. E non sperimentiamo questa impazienza più che durante le sessioni di calciomercato”.

“Oggi, se hai i soldi, puoi comprarti la possibilità di evitare la fila. Perché nel calcio dovrebbe essere diverso? Siamo stati condizionati a ottenere ciò che vogliamo e a ottenerlo subito”. Ma ciò che davvero è preoccupante, secondo l’autore, è “ciò che abbiamo perso in noi stessi. Mi mancano le chiacchiere ai tornelli, i saluti e le accoglienze della squadra che danno inizio all’esperienza della partita. L’interazione quotidiana con gli altri esseri umani; il contatto umano che ci rende tutti persone migliori; la necessità di guardare qualcuno negli occhi e chiedere com’è andata la sua giornata. Non vogliamo più farlo perché non ne abbiamo bisogno. E questo è un po’ triste. Per alcuni, il calcio può essere un luogo in cui sentirsi parte di qualcosa di più grande. Può offrire conforto e amicizia, cameratismo e speranza”.

“Spesso finiamo per accettare modi mediati di esserci, senza esserci veramente. Essere intrattenuti dalle distrazioni tra la folla è un sottoprodotto di un cervello iperattivo sui social media. Il calcio può essere pieno di lunghi periodi di scarsa azione e il nostro cervello spesso non riesce a gestirli. La preoccupazione sorge quando preferiamo queste esperienze mediate a ciò che abbiamo di fronte. Gli occhi sul campo, la ricerca dei dettagli. Le imperfezioni”.

“Il 90% di tutto lo sport in diretta è immediatamente dimenticabile. È l’altro 10% che ci spinge a tornare, a parlarne, ad amarlo. Quindi, la noia potrebbe essere un elemento necessario dell’esperienza? La noia: quella cosa con cui non dobbiamo interagire? Il calcio è uno sport in cui a volte dobbiamo essere pazienti. Dobbiamo prestare attenzione alle tattiche, osservare attentamente e poi aspettare ancora. Allora, e solo allora, potremo apprezzare quei momenti memorabili, spesso sorprendenti, che rendono tutto il resto degno di essere vissuto”.