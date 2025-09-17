Furlani è il primo oro italiano ai Mondiali di atletica di Tokyo

Mattia Furlani vince la medaglia d’oro ai Mondiali di atletica di Tokyo nel salto in lungo. Il classe 2005 sigla il suo nuovo record personale di 8.39.

Quinta medaglia per gli azzurri in questo Mondiale e primo oro.

Mattia Furlani: «Non ho niente da invidiare a nessuno»

L’intervista a La Stampa dello scorso marzo dopo l’oro ai Mondiali indoor:

Che cosa sposta questo oro? «Mi dà la consapevolezza di cui ho bisogno. Me la sono andata a prendere. La prova agli Europei in Olanda è stata una botta, mi ha disorientato e non per l’argento, che è stupendo, solo perché non ero io. Essere il favorito era un’esperienza nuova, ora ho preso dei punti di riferimento. Quando va bene è facile, sono tutti bravi a gestire i lati positivi, quando va storta senti tante cose… L’oro mi risistema l’autostima: sono convinto del modo con cui mi alleno, non ho niente da invidiare a nessuno»

Che cosa non può mancare? «La fiducia, quella serve per raggiungere i risultati: senza è impossibile. Noi atleti lavoriamo ogni giorno soli con noi stessi e con le persone che si dedicano a noi, con i nostri mezzi e i traguardi centrati o mancati li decide un centimetro, come è successo anche in Cina. Pinnock, il giamaicano mi è rimasto dietro per un solo centimetro. La fiducia è indispensabile».