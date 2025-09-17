Fognini: «In Italia se vinci sei un fenomeno, se perdi, come Sinner in finale, iniziano a dubitare di te»

Al podcast "Supernova" di Cattelan: ««Sinner e Alcaraz mi ricordano Federer e Nadal. Jannik è come Seppi. Il ritiro? Non c’era occasione migliore per appendere la racchetta al chiodo»

Fabio Fognini, ex tennista azzurro ritiratosi dopo la sconfitta con onore contro Alcaraz a Wimledon, ha rilasciato un’intervista interessante al podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan. Nel corso della chiacchierata col giornalista, il 38enne ligure si è soffermato su numerosi argomenti tra cui la rivalità tra lo stesso Alcaraz e Sinner e sulla decisione di appendere la racchetta al chiodo.

Le parole di Fognini

«Per avere 24 anni, Jannik ha una chiarezza incredibile su ciò che vuole. Sa di essere stato ‘colpito’ e sa che deve uscire dalla sua zona di comfort per battere Alcaraz la prossima volta», spiega Fognini, facendo riferimento alle parole dell’altoatesino a margine della sconfitta in finale allo Us Open. «Noi italiani lo conosciamo meglio, lo sosteniamo e lo seguiamo. Ma in Italia funziona così: se vinci sei un fenomeno, se perdi, come è successo in finale, iniziano a dubitare di te», sottolinea.

E sul dualismo tra l’azzurro e lo spagnolo: «Sinner e Alcaraz mi ricordano Federer e Nadal. Jannik è più ‘quadrato’, metodico. Io giocavo con Andreas Seppi e lo chiamavo ‘kraut’ perché era mezzo tedesco e molto preciso: Jannik è così. Carlos, invece, dà la sensazione di divertirsi davvero in campo. Ho visto il suo documentario: dice che dopo le partite va a Ibiza a divertirsi, e questo si vede anche nel suo gioco. Io ero più simile a lui».

Sull’ultima sfida da sogno sul palcoscenico di Wimbledon e sulla scelta di ritirarsi: «Penso di aver preso la decisione migliore. Se avessi battuto Alcaraz avrei dovuto affrontare il 700° del mondo due giorni dopo. Sarebbe stato difficile passare dalla vittoria sul numero 2 del ranking sul Centrale a un match di secondo turno su un campo periferico. Ho perso, ma sono uscito vincitore. Non ho ancora rivisto quella partita, ma un giorno lo farò: i tifosi l’hanno amata».

«Non c’era occasione migliore per appendere la racchetta al chiodo che farlo contro un amico come Carlos, sul Centrale di Wimbledon», ha chiosato il sanremese.