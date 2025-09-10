Fiorentina-Napoli, gli ultras diserteranno la trasferta al “Franchi”: troppo pochi i 380 biglietti disponibili

Comunicato delle due curve: «Ci colpisci e il silenzio complice del Napoli, che continua a essere un modello vincente sul campo ma non ha ancora imparato a riservare la giusta considerazione ai propri “principali clienti"»

Gli ultras del Napoli hanno deciso di disertare la trasferta del “Franchi” nonostante l’apertura del settore ospiti anche ai residenti in Campania. Inaccettabile per i tifosi i soli 380 posti a disposizione, a causa dei lavori dell’impianto toscano che permettono l’apertura solo di metà stadio. A seguire il comunicato completo, firmato “Curva A” e “Curva B” e apparso sui social del tifo organizzato.

Fiorentina-Napoli, gli ultras disertano la trasferta

«A 72 ore dalla trasferta di Firenze arriva la decisione di aprire il settore ai residenti in Campania. Tuttavia, viene confermata la disponibilità di soli 380 tagliandi per gli ospiti. Troviamo inaccettabile partecipare a una vera e propria lotteria, che rischia di penalizzare la maggioranza dei ragazzi che vorrebbero onorare al meglio la trasferta di Firenze. Siamo stufi di decisioni cambiate repentinamente e discriminatorie nei confronti del movimento ultras. Ci colpisce il silenzio complice del Napoli, che continua a essere un modello vincente sul campo, ma non ha ancora imparato a riservare la giusta considerazione ai propri “principali clienti”».

Leggi anche: Napoli, 300 posti disponibili nel settore ospiti del Franchi solo per chi è in possesso della fidelity card

«Ci si riempie la bocca di modelli che, però, prevedono oculati strumenti di marketing, i quali garantiscono ai “clienti” migliori di essere sempre presenti, senza dover partecipare a improvvisate lotterie insieme a persone che si ritrovano, forse per la prima volta, in un settore ospiti. Ai signori dell’Osservatorio diciamo di stare tranquilli: a queste condizioni, siamo noi a decidere di non essere presenti a Firenze, per i nostri gruppi e per la nostra dignità».