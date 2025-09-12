Conte: «Abbiamo due portieri di grande livello, entrambi avranno spazio. Li abbiamo scelti per le loro caratteristiche differenti»

Alla vigilia del match contro la Fiorentina: «Dobbiamo sopperire all'infortunio di Lukaku. Alcune strategie sono state riviste: Elmas è stato preso perché duttile, può ricoprire diversi ruoli e può fare il centrocampista centrale»

Il Napoli si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Agli azzurri tocca subito una partita non da poco: sabato 13 settembre, alle ore 20.45, la squadra di Antonio Conte farà visita alla Fiorentina al Franchi, in un appuntamento che precede di pochi giorni un altro impegno di assoluto prestigio, quello di Champions League contro il Manchester City: l’esordio dei partenopei nel nuovo formato europeo.

L’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match: «È arrivato il momento della verità: inizieremo a giocare ogni tre giorni e la stagione si prospetta complessa. Nelle prime due partite ci siamo affidati alle certezze, ora dobbiamo far entrare in campo anche i nuovi, accettando possibili errori. Ci sono grandi aspettative su di loro, vestiranno la maglia con lo scudetto e dovremo essere molto tolleranti»

Il prossimo step?

«Sarà un anno molto più complesso, lo ripeto. Questa è una piazza importante. Il mio compito è far crescere questi ragazzi nel minor tempo possibile, con il supporto del gruppo storico. È il secondo step del nostro progetto, ora con lo scudetto sul petto, cosa che cambia la percezione di tutti nei confronti del Napoli»

Questione infortuni:

«La perdita di Rrahmani è importante, lo scorso turno ha giocato 38 partite su 38. Con il mercato abbiamo cercato di coprirci al meglio, portando Beukema e Marianucci, che già da domani potranno scendere in campo. Ci daranno sicuramente una mano e rappresentano il futuro del Napoli»

Schiererà Lucca anche pensando a chi lo segue al fantacalcio?

«Lasciamo stare il fantacalcio, siamo soggetti a pressioni esterne da parte di tutti: è un’assurdità, chissà se io posso pensare a chi gioca al fantacalcio»

Su Buongiorno:

«Alessandro (Buongiorno) si sta riprendendo da un’operazione e nelle ultime settimane ha lavorato duramente. Gli manca il ritmo partita, ma ora è pronto a tornare in campo»

Coma ha visto Elmas e Hojlund nei primi allenamenti?

«Loro sono stati anche in nazionale, ma li ho visti bene e pronti. Ci servono subito».

Sulla questione portieri:

«Abbiamo due ottimi portieri: Alex (Meret) è una garanzia ed è stato protagonista dei due scudetti. Vanja (Milinkovic Savic) arriva da un percorso diverso e si sta integrando; cercheremo di trovare il modo e il tempo per dargli spazio. Li abbiamo scelti perché hanno caratteristiche diverse»

Quali sono le insidie della Fiorentina?

«Una squadra che in tre anni ha fatto due finali europee ed una semifinale, una squadra che in questi anni ha sempre affrontato l’impegno europeo, ottenendo ottimi risultati. Hanno fatto un mercato ottimo, la considero una di quelle 7-8 squadre che lotteranno per dare fastidio».

Anguissa stanco, chi può sostituirlo?

«Già che mi fate questa domanda con questo interrogativo…voi sapete che c’è stato l’infortunio di Lukaku e abbiamo dovuto sopperire facendo qualcosa di diverso. Alcune strategie sono state riviste: Elmas è stato preso perchè duttile, può ricoprire diversi ruoli e può fare il centrocampista centrale. Frank ha giocato martedì con il Camerun, è tornato ieri e si è allenato ieri ed oggi. È a disposizione, sta bene, non ha avuto alcun problema in nazionale».