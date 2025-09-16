Fedez sfrutta Sinner per far parlare di sé. E nella canzone dice: «Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler»
Il rapper ha pubblicato su Instagram alcune strofe del suo prossimo brano.
Fedez prende di mira anche Jannik Sinner. A pochi giorni dai concerti al Forum di Assago, il rapper ha pubblicato sui social un’anticipazione del suo prossimo brano, accompagnata da un conto alla rovescia (-3) che lascia intendere un’uscita imminente. Tra i riferimenti nel testo, colpisce anche quello al tennista azzurro, definito come «un purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler». Secondo i fan di Sinner, il testo provocatorio non sarebbe altro che “cattiveria gratuita”.
L’anteprima del testo di Fedez e il riferimento a Sinner
La storia su Instagram inizia con una dedica: «Ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare affanculo Essemagazine quindi prima di iniziare una cosa importante….vaffanc… ad Essemagazine». Di seguito le strofe pubblicate in anteprima:
«Ieri una femminista che combatte il revenge porn
mi ha mandato un video di De Martino sull’iPhone
La polizia postale non farà una sega
Qui scatta l’arresto solo per una sega
Hanno fatto santo un 18enne
Il suo miracolo giocare alla Playstation senza dire bestemmie
Hanno sparato a un antiabortista americano
Oh tranquilli raga il papa è ancora in Vaticano!
Avete sentito cos’ha detto Elly Schlein?
“Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei”
L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner
Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler».
La storia di Fedez pubblicata anche su X:
