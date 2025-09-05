Esordio vincente per Baldini: l’Italia U21 batte il Montenegro 2-1 con i gol di Lipani e Koleosho

Si è appena conclusa sul 2-1 la partita dell’Italia Under 21, segnando l’esordio di Baldini in panchina e l’inizio del cammino verso le qualificazioni all’Europeo di categoria. Dopo essere andati in svantaggio al termine del primo tempo, gli Azzurrini segnano due gol nella ripresa e portano a casa la vittoria.

L’Italia ha creato diverse occasioni pericolose nel corso della partita, sfiorando più volte il gol. Al 32’, un calcio d’angolo nato da una combinazione tra Koleosho e Ndour sulla sinistra non trova Raimondo, mentre pochi minuti dopo Lipani sbaglia il controllo su un lancio perfetto e la difesa montenegrina si salva prontamente. Al 37’, Fini e Palestra combinano sulla destra, ma la difesa respinge il loro cross rasoterra, mentre al 44’ Koleosho non aggancia un ottimo cross di Palestra sul secondo palo.

Nel corso del secondo tempo, l’Italia continua a rendersi pericolosa: Idrissi tenta un cross respinto dalla difesa, Perisic calcia una punizione alta, Lipani calcia di prima fuori area ma trova ancora la respinta, e i giovani Azzurrini conquistano più angoli, senza riuscire però a trasformarli in gol. Al 75’, l’ennesimo angolo trova la testa di Raimondo, che però non trova la porta da posizione ravvicinata.

I gol arrivano in momenti distinti e cruciali della partita. Al terzo minuto, Kostic porta in vantaggio il Montenegro. La squadra di Baldini riesce però a pareggiare al 52’: Fini dalla destra serve un pallone arretrato a Lipani, che calcia di prima intenzione con l’interno dell’area, battendo il portiere e fissando il punteggio sull’1-1. Al 77’, l’Italia ottiene un calcio di rigore: Raimondo anticipa da dietro Perovic, che in precedenza aveva recuperato palla a Pafundi, e Koleosho trasforma dal dischetto, portando gli Azzurrini sul 2-1.

La Formazione di Baldini

La formazione scelta da Baldini per il match contro il Montenegro: Mascardi, Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi, Pisilli, Lipani, Ndour, Fini, Raimondo, Koleosho.