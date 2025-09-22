Errani: «A volte mi sembra esagerato chiedere di realizzare altri sogni, ma mi è rimasto ancora qualcosa…»

Al CorSport: «Cerco di aiutare tutte, anche Paolini che è sta ancora cercando un nuovo allenatore. Non me lo sarei mai aspettata di vincere di nuovo contro gli Usa come nel 2015».

La tennista Sara Errani intervistata dal Corriere dello Sport dopo la vittoria dell’Italia alla Billie Jean King Cup ieri contro gli Stati Uniti.

Errani: «Cerco di aiutare tutte, ho ancora dei sogni per la mia carriera»

Da fuori è incredibile l’apporto che dà alle ragazze e a Jasmine Paolini in particolare. Quanto crede sia importante ciò che fa?

«Cerco di aiutare tutte. Ovviamente di recente ho visto tutti i match di Jasmine quindi provo ad aiutarla il più possibile in un momento dove sta ancora cercando un nuovo allenatore. Parliamo molto di tennis e lei tra allenamenti e partite è sempre molto ricettiva».

Paolini quest’anno si è consolidata a un certo livello e non era scontato. Quanto spazio c’è per migliorarsi ancora?

«Già adesso si esprime a un livello altissimo e l’obiettivo è continuare così. Poi credo che possa ancora crescere molto ed è la sua volontà ovviamente. Adesso speriamo di chiudere bene l’anno, partendo già dal prossimo torneo».

Nel 2015 con Pennetta è stata decisiva nell’ultima sfida contro gli Usa. Era nei piani ritrovarsi qui oggi?

«Non me lo sarei mai aspettata onestamente, ma non potrei essere più felice di far ancora parte di questa Nazionale».

Coltiva ancora dei sogni per la sua carriera?

«Sì e no… a volte mi sembra esagerato chiedere di realizzare altri sogni. Io do il massimo e stanno continuando ad accadere cose pazzesche. Poi qualcosina magari è rimasta…».