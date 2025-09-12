«Perdi, rifletti, impari. Velasco ha messo ordine e ripartito le responsabilità. Grazie all'arrivo di alcune giovani, sono stata più nel gruppo, meno isolata»

Egonu: «a mezzanotte vado al cinema, esce Damon Slayer. Le sconfitte ci hanno fatto crescere» (Corsera)

Paola Egonu intervistata dal Corriere della Sera dopo la vittoria del Mondiale.

Quando toglie la maglia numero 18 come e con chi trascorre il suo tempo?

«Faccio lunghe passeggiate con i cagnolini, sto con gli amici più cari, mi godo la famiglia quando riusciamo a vederci. E poi leggo romanzi, manga e amo guardare gli anime. Stasera (ieri, ndr) esce Damon Slayer e a mezzanotte andrò al cinema come una bimba»

«Lavoriamo insieme da 7 anni, siamo cresciute insieme: è il compimento di un percorso. E poi Velasco ha messo ordine e ripartito le responsabilità. È un viaggio fatto anche di tante vittorie ma anche di sconfitte, siamo maturate individualmente e di squadra. È stato difficile accettarlo, ma dalle sconfitte si può imparare tanto. Ora sappiamo come ottenere il massimo con ciò che abbiamo in quel momento. I successi di oggi nascono anche dalle sconfitte ieri: perdi, rifletti, impari».

Egonu, Velasco e il gruppo

È evidente che tra lei e Velasco ci sia un rapporto speciale.

«È un rapporto sincero. Ci parla tanto e sa come farlo con ognuna. Lui parla a Paola prima che a Egonu: so che posso aprirmi e che è in grado di capire le mie emozioni e tranquillizzarmi quando mi carico di troppe responsabilità».

Lei in cosa è cambiata?

«Sono nota per essere una a cui piace stare per conto suo, ma quest’anno, anche per l’ingresso nel gruppo di alcune giovani, era diverso. Volevo condividere del tempo con loro, rendere la loro esperienza più facile. Siamo anche uscite insieme nei giorni liberi. Abbiamo giocato a burraco, guardato film insieme, condiviso».

