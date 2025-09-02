Donnarumma al City guadagnerà 15 milioni, anche il cugino di Raiola ha incassato una bella fetta di torta (Ordine)

Il Giornale: va da Guardiola, altro che non adatto al calcio moderno. Avrà brindato anche perché si è liberato della stampa francese (evidentemente non conosce quella inglese)

Gigio Donnarumma ha completato il suo trasferimento al Manchester City, dove giocherà le prime partite dopo la sosta della Nazionale.

Per Donnarumma è anche una rivincita nei confronti di Luis Enrique

Franco Ordine su Il Giornale scrive:

All’ora di pranzo, ieri a Coverciano, nella casa della Nazionale, è partito all’improvviso un brindisi. Rino Gattuso lo ha dedicato alla news ufficiale del trasferimento di Gigio Donnarumma dal Psg al Manchester City di Guardiola.

Per Donnaruma stipendio milionario: si parte da 15 milioni fino a 17 al quinto anno.

Il passaggio in Premier League per Gigio è già una promozione sul campo a dispetto della scelta del Psg e di Luis Enrique di considerarlo «non adatto» al calcio moderno dei campioni d’Europa nel quale il portiere dev’essere bravo anche con i piedi e non solo con le mani. Per lui ci sarà un battesimo del fuoco dopo l’intermezzo azzurro dei prossimi giorni: debutto in campionato con il derby di Manchester (14 settembre con l’United) e 4 giorni dopo nel derby personale col Napoli per la prima del girone di Champions League.

Gigio ha commentato privatamente l’affare e sotto sotto deve aver brindato pensando al fatto di liberarsi dell’ostile stampa francese che lo aveva eletto spesso a bersaglio di velenose critiche. (…) Ha fatto festa anche il suo manager, Enzo Raiola, cugino del compianto Mino, che dal ricco trasferimento ha incassato la sua bella fetta di torta. Con quello stipendio in banca, le future generazioni dei Donnarumma potranno vivere di rendita.