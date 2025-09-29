Diamanti: «Conte disse cose che non mi piacquero e rifiutai la Juve. La notte dormii lo stesso»

«Moratti mi voleva lì. Quando mi chiamò pensai fosse uno scherzo: ‘Sei il nuovo Recoba, devi giocare per noi’. Poi arrivò Mourinho, gli dissero che volevano prendere Diamanti e lui rispose ‘Diamanti chi?’. Voleva un nome diverso».

«Il Napoli sia nell’estate dell’Inter sia qualche anno dopo. La Juve, invece, più avanti. Avevo il gruppo dei compagni di nazionale che spingeva per il mio trasferimento. Poi, però, Conte disse delle cose che non mi piacquero e rifiutai. E la notte dormii lo stesso, sia chiaro. Ero impulsivo, forse troppo, ma è andata bene così».

Alla fine, andò al West Ham.

«Un cinema. Ero del Livorno, il presidente Spinelli non voleva mandarmi via. Arriviamo all’ultimo giorno di mercato: ci convoca nel suo ufficio a Genova e inizia a contrattare. Ogni mezz’ora cambiava idea. ‘Non posso, mio figlio ci rimane male’. Poi dopo un po’ cedeva. ‘Ok ti vendo, ma di quanti soldi stavamo parlando?’. Penso di aver firmato a mezzanotte. Il presidente era unico».

“Lasciare la Premier fu un errore”, disse.

«Ma anche qui nessun rimpianto: una scelta sbagliata. Stavo bene, ma lo feci per la nazionale. Lippi disse che per avere chance avrei dovuto giocare in Italia, così andai a Brescia».

La Nazionale, poi, se l’è presa col tempo.

«Ci sarei arrivato comunque, senza fretta. Eravamo un gruppo fantastico, arrivato fino alla finale dell’Europeo del 2012. A Prandelli devo molto, ho realizzato il mio sogno».

Anche se poi non l’ha portata al Mondiale?

«In tanti mi dissero che avrei dovuto avercela con lui. Io, invece, gli dico solo grazie. Non ho mai seguito la massa, è da codardi. Ho sempre seguito solo il mio credo».

Sarà così anche da allenatore?