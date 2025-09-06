Dembelé starà fuori almeno sei settimane per infortunio (Rmc Sport)

Ousmane Dembelé, nel match tra Ucraina e Francia, ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare. Questo pomeriggio è arrivato l’esito dell’entità dell’infortunio.

Dembelé infortunato: resterà fuori almeno sei settimane

Secondo quanto riportato da Rmc Sport:

Non una buona notizia per la Francia e il Psg. Ousmane Dembelé resterà fuori almeno sei settimane. Ciò non migliorerà i rapporti tra lo staff della Nazionale francese e il Psg. All’interno del club parigino, sono amareggiati dopo l’annuncio dell’entità dell’infortunio. Avevano chiesto di non far giocare Dembelé poiché era stanco, ma la Nazionale ha ignorato queste raccomandazioni. Anche Desiré Doué sarà indisponibile e salterà il match contro l’Atalanta in Champions.

Scrive l’Equipe:

La sequenza, tuttavia, all’inizio era innocua: un’accelerazione come quella che Dembélé (28 anni) ha fatto migliaia di volte. Ma subito la coscia cede. E subito la smorfia. In quel momento, Dembélé sapeva già che la sua serata era finita. E con essa, l’ultima possibilità di mettersi in mostra prima della chiusura delle votazioni per il Pallone d’Oro la prossima settimana. […] Ieri sera Didier Deschamps ha liquidato le polemiche: «Sì, ne ero sicuro (che potesse giocare ndr), altrimenti non l’avrei fatto entrare. Inoltre, si tratta dell’altra coscia. Era in buone condizioni. Purtroppo per lui, ma poteva succedere a un altro giocatore. Ho agito in base a ciò che pensava e dal punto di vista medico non c’è stato alcun problema».

Il Paris non ha affatto apprezzato la gestione del caso Dembélé. Il club ha fatto sapere di essere furioso perché ritiene di aver avvisato lo staff medico della nazionale francese che l’attaccante non avrebbe dovuto giocare. Data la sua stanchezza, i parigini ritengono che ci fosse un alto rischio di infortunio e che lo staff della Francia non ne abbia tenuto conto.