Dembélé si fa male in Nazionale, il Psg furioso con Deschamps: “era affaticato, lo sapevano” (L’Equipe)

Deschamps si è difeso: “sarebbe potuto capitare a chiunque e poi era l'altra coscia”. Il Psg non la pensa così, per loro c'era un alto rischio di infortunio

Il nuovo infortunio di Ousmane Dembélé ha fatto esplodere la rabbia del Paris Saint-Germain. L’attaccante, subentrato nell’intervallo di Ucraina-Francia per sostituire Doué, ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare che lo terrà probabilmente lontano dalle prossime sfide in Ligue 1 e in Champions (tra 20 giorni circa ci sarà Psg-Barcellona ndr). A Parigi non hanno gradito la gestione del caso da parte dello staff della nazionale francese, ritenuto responsabile di aver ignorato i segnali di affaticamento del giocatore e di averne forzato l’impiego, contro i pareri del club.

Dembélé era affaticato, non avrebbe dovuto giocare (Equipe)

Scrive l’Equipe:

“La sequenza, tuttavia, all’inizio era innocua: un’accelerazione come quella che Dembélé (28 anni) ha fatto migliaia di volte. Ma subito la coscia cede. E subito la smorfia. In quel momento, Dembélé sapeva già che la sua serata era finita. E con essa, l’ultima possibilità di mettersi in mostra prima della chiusura delle votazioni per il Pallone d’Oro la prossima settimana. […]

Ieri sera Didier Deschamps ha liquidato le polemiche: «Sì, ne ero sicuro (che potesse giocare ndr), altrimenti non l’avrei fatto entrare. Inoltre, si tratta dell’altra coscia. Era in buone condizioni. Purtroppo per lui, ma poteva succedere a un altro giocatore. Ho agito in base a ciò che pensava e dal punto di vista medico non c’è stato alcun problema».. Il Paris non ha affatto apprezzato la gestione del caso Dembélé. Il club ha fatto sapere di essere furioso perché ritiene di aver avvisato lo staff medico della nazionale francese che l’attaccante non avrebbe dovuto giocare. Data la sua stanchezza, i parigini ritengono che ci fosse un alto rischio di infortunio e che lo staff della Francia non ne abbia tenuto conto.

Bisognerà aspettare e vedere quanto è grave. Una risonanza magnetica è già programmata. Ma a dodici giorni dall’inizio della Champions League contro l’Atalanta (mercoledì 17) e sedici dal Classic contro l’OM (domenica 21), è difficile immaginare Dembélé disponibile. Ben oltre, con Fabian Ruiz, Mayulu e altri giocatori già colpiti da infortuni, è probabile che la controversia tra le due parti si accenda. […].

I prossimi giorni saranno decisivi per analizzare il terreno diplomatico tra i due staff medici. E se l’anno scorso Dembélé ha disputato 53 partite (3.488 minuti), con tre infortuni ai muscoli posteriori della coscia negli ultimi tre mesi, resta il dubbio: soffre di problemi atletici? La stagione del PSG dipende in gran parte dalla risposta.”