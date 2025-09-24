De Laurentiis: «Vorrei avere a Napoli la casa che ho a Roma ma non si può fare, mi vengono a scrivere sotto»

Il patron alla conferenza di presentazione del nuovo film: «Lo farei subito ma verrebbero a scrivere di tutto sotto casa come è successo al povero Ferlaino»

Alla presentazione del nuovo film sul quarto scudetto del Napoli andata in scena stamattina al cinema Metropolitan, arrivano ulteriori dichiarazioni da parte di Aurelio De Laurentiis. A seguire quanto dichiarato, in particolare sul suo desiderio di avere un casa nel capoluogo campano.

Le parole di De Laurentiis

«Se potessi avere la stessa casa che ho a Roma a Napoli, lo farei subito. Solo che a Napoli non si può fare perché poi mi vengono a scrivere di tutto sotto. Ho visto quello che hanno combinato al povero Ferlaino».

Questo, invece, un estratto di altre sue dichiarazioni sempre di oggi.

«Ci sarà una continuazione, stanno già girando un nuovo film sul Napoli. Questa volta secondo me dovremmo andare negli spogliatoi degli altri, andare anche dall’allenatore avversario, soprattutto in Champions. Non ce lo faranno fare probabilmente, ma ce lo inventiamo, perché noi possiamo anche inventarcelo. In qualche modo qui l’intelligenza artificiale ci potrebbe dare una mano».

Leggi anche: De Laurentiis e il nuovo film: «Ora vedremo se i nove milioni su Instagram sono tifosi o simpatizzanti che salgono sul carro»

«La storia del Calcio Napoli continua e non si ferma qui. Non stiamo celebrando la storia di un evento che poi non si ripeterà più. Auguriamoci e facciamo gli scongiuri che la festa continui. Questo film coinvolge i napoletani ma anche i tifosi che rivedono quello che c’è dietro queste giornate di festa. Sono state organizzate in modo impegnativo».